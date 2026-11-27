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Seara trecută, ansamblul Curții Domnești din Piatra-Neamț a marcat deschiderea oficială a zonei de Christmas Market, eveniment în cadrul căruia au fost aprinse bradul de Crăciun și decorațiunile festive. Alături de primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, și de cei prezenți, numărătoarea inversă de la 10 și aprinderea luminilor de sărbătoare au reunit comunitatea locală într-un moment care a scos în evidență spiritul de solidaritate al orașului, bucuria reîntâlnirii și semnificația profundă a perioadei premergătoare Nașterii Domnului.

„Deschidem zona de Christmas Market aici, la Curtea Domnească, un loc încărcat de istorie, de suflet și de amintiri, care prinde acum viață în straie de sărbătoare. Dincolo de lumini și decoruri, Crăciunul la Piatra-Neamț înseamnă Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, lumina care ne aduce mai aproape unii de alții, căldura unei comunități unite și bucuria de a fi o singură familie. Vă mulțumesc că dați viață acestui oraș și că faceți din Piatra-Neamț nu doar un loc pe hartă, ci acasă”, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță.

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Noua zonă de Christmas Market de la Curtea Domnească propune vizitatorilor un decor de sărbătoare, preparate și bunătăți tradiționale, arome specifice sezonului și o atmosferă dedicată atât celor mici, cât și adulților.

Programul artistic al serii a inclus prestația grupului Alegria, apreciată pentru energia și naturalețea copiilor, urmată de recitalul de colinde susținut de Paul Surugiu – Fuego. În cadrul evenimentului, primarul Adrian Niță i-a oferit artistului o diplomă de recunoștință pentru cei 35 de ani de activitate artistică, precum și un tort aniversar din partea comunității locale cu ocazia împlinirii a 50 de ani, moment în care publicul i-a cântat în cor „La mulți ani!”.

Prezența numeroasă a publicului a confirmat interesul pentru debutul programului de iarnă din municipiu. Următorul eveniment anunțat are loc în această seară, începând cu ora 18:00, la Curtea Domnească, „Oldies but goldies”, unde vor urca pe scenă copiii de la Rays Dance iar DJ Gepetto va mixa melodii din epoca de aur.

Primăria Piatra Neamț