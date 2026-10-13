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Primăria Piatra Neamț anunță: „Din 15 octombrie, deșeurile vor fi colectate și transportate de un nou operator de salubritate”

de Vlad Bălănescu

Începând de joi, 15 octombrie 2026, activitatea de colectare și transport a deșeurilor de pe raza municipiului Piatra-Neamț va fi desfășurată de un nou operator specializat: asocierea de firme Urban Grup Environment – Eurosal Trade SRL.

Decizia a fost luată de Adunarea Generală a Asociaților de la A.D.I „ECONEAMȚ”, iar începând cu data de 15 octombrie, utilajele și mașinile de transport ale noului operator vor începe să preia deșeurile din punctele de colectare din oraș și Zona 1.

În plus, pe lângă deșeurile biodegradabile, plastic/sticlă și hârtie/carton, vor fi preluate și deșeurile din textile ce pot fi depozitate de pietreni în cele 57 de sheltere montate în oraș.

Primăria Piatra Neamț anunță: „Din 15 octombrie, deșeurile vor fi colectate și transportate de un nou operator de salubritate”Odată cu schimbarea operatorului, se va schimba și modalitatea de plată a serviciilor prestate de colectare și transport a deșeurilor: conform deciziei luate de Consiliul Local, a fost instituită taxa specială de salubrizare, utilizatorii casnici urmând să plătească 14,13 lei/persoană/lună, la ghișeele Direcției de Taxe Locale, în timp ce firmele vor plăti serviciile prestate în baza contractelor pe care acestea le încheie cu asocierea Urban Grup Environment – Eurosal Trade SRL.

În vederea stabilirii corecte a valorii taxei speciale de salubrizare, până pe 20 noiembrie, pietrenii vor trebui să depună la sediul Direcției de Taxe Locale (Bulevardul Decebal, nr. 44) o declarație prin care să precizeze câte persoane locuiesc în apartament/gospodărie. De asemenea, formularul declarației poate fi descărcat de la adresa: https://www.primariapn.ro/directia-taxe-si-impozite-acte-necesare, apoi completat și transmis la următoarea adresă de e-mail: declaratiisalubrizare@primariapn.ro.

După colectarea acestor date, taxa aferentă anului 2026 (perioada 15 octombrie – 31 decembrie), va putea fi achitată începând din ianuarie 2027, termenul de plată fiind 31 martie 2027.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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