Primăria Piatra Neamț anunță că dezbaterea cu operatorii de jocuri de noroc a fost reprogramată pentru joi, 19 martie

Întâlnirea cu reprezentanții operatorilor de jocuri de noroc, programată inițial pentru astăzi, la ora 11:00, la sediul Municipiului Piatra-Neamț, va avea loc joi, 19 martie, tot de la ora 11:00.

Reprogramarea a fost necesară în urma solicitărilor venite din partea consilierilor locali care au depus proiecte de hotărâre privind interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului, precum și ca urmare a întâlnirii online cu organizatorii de jocuri de noroc din România, convocată de Asociația Municipiilor din România (AMR) pentru astăzi, la ora 12:00.

La întâlnirea organizată de AMR vor participa toți primarii de municipii din țară, reprezentanții organizatorilor de jocuri de noroc și Vlad-Cristian Soare, Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

După desfășurarea întâlnirii de joi, concluziile discuțiilor vor fi comunicate public prin canalele oficiale ale instituției și prin intermediul mass-media”, a anunțat Primăria Piatra Neamț.

Reamintim că la finalul lunii februarie, după ce Guvernul a acordat administrațiilor publice locale puterea de a acorda autorizațiile de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc. În urma acesui demers, mai mulți primari au anunțat că vor limitarea sau chiar eliminarea acestora din localități”, precizează comunicatul Primăriei Piatra Neamț.

Situația la Piatra Neamț

După ce Guvernul a acordat administrațiilor publice locale dreptul de a lua decizii privind modul în care funcționează operatorii de jocuri de noroc pe raza localității, mai mulți edili au anunțat că intenționează să limiteze sau chiar să elimine prezența acestor operatori în orașe.

În 27 februarie, Mesagerul de Neamț publica un material în care arăta și poziția primului municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță în legătură cu această problemă. Acesta menționa că „oricum, proiectul era pregătit pentru a fi lansat”, referindu- se la interzicerea sălilor de noroc, dacă nu pe întreg municipiul, cel puțin în zona centrală a orașului.