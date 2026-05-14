Primăria Piatra Neamț a premiat proiecte finaliste din cadrul Proiectului NextGeneration 2026

Programul NextGeneration inițiat de Primăria Piatra Neamț, un proiect inovator dedicat implicării reale a tinerilor în viața comunității, dezvoltării leadershipului și promovării ideilor care pot transforma orașul în bine, și-a desemnat câștigătorii. Primăria Municipiului Piatra Neamț a organizat prima ediție a Galei NextGeneration, eveniment care a avut loc pe 14 mai, cu începere de la ora 13:00, la Cinema „Mon Amour”. La acțiune au participat toate unitățile de învățământ din Piatra Neamț, iar fiecare a avut câte un proiect finalist. Echipele de tineri au venit cu idei și proiecte dedicate în primul rând tinerilor, dar și întregii comunități. Fiecare dintre proiecte a avut o abordare originală de oportunități pentru petrecea timpului liber sau atragerea tinerilor în hub-uri pentru dezvoltarea ideilor creative. Entuziasmul tinerilor prezenți la festivitate a fost debordantă și fiecare școală și-a susținut reprezentantul cu aplauze și urale. Adrian Niță, primarul municipiului Piatra Neamț le-a mulțumit tinerilor pentru implicare, viziune, creativitate și spirit civic.

Programul s-a derulat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu sprijinul fiecărei instituții de învățământ din municipiul Piatra Neamț. NextGeneration este un program modern, construit special pentru noua generație, prin care elevii nu mai sunt simpli spectatori ai deciziilor publice, ci devin participanți activi, creatori de proiecte și voce autentică a generației lor.

Primarul Adrian Niță a punctat faptul că NextGeneration va avea un sediu și că în următorii doi ani dorește transformarea actualului Mall Forum Center de la Piatra Centrală într-un hub dedicat exclusiv membrilor proiectului. Finaliștii primei ediții a Galei NextGeneration au devenit cofondatori și au fost recompensați cu un card de acces gratuit la viitorul NextGeneration Hub.

(G. S.)