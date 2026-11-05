Primarul comunei Dămuc, Anton Covasan, acuzat de obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu
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Primar din Neamț lăsat fără atribuții

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț au emis un comunicat în care anunță că primarul comunei Dămuc, Anton Covasan, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care cercetat pentru abuz în serviciu și obținere ilegală de fonduri. Prin măsura preventivă a fost impusă interdicția de a intra în Primăria Dămuc, de a exercita atribuțiile de primar și de a fi președinte al Consiliului Local pentru Situații de Urgență, în exercitarea cărora ar fi comis faptele.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț:

 

 

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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