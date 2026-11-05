Primar din Neamț lăsat fără atribuții

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț au emis un comunicat în care anunță că primarul comunei Dămuc, Anton Covasan, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care cercetat pentru abuz în serviciu și obținere ilegală de fonduri. Prin măsura preventivă a fost impusă interdicția de a intra în Primăria Dămuc, de a exercita atribuțiile de primar și de a fi președinte al Consiliului Local pentru Situații de Urgență, în exercitarea cărora ar fi comis faptele.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț: