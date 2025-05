După trimiterea în judecată a primarului comunei Tarcău în dosarul în care este acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mită (amănunte aici), magistrații au verificat măsura preventivă a controlului judiciar. În ședința din 6 mai, judecătorii de la Tribunalul Neamț au decis menținerea măsurii preventive pentru următoarele 60 de zile. În tot acest timp Manole Dănuț Fîrțală are de respectat o serie întreagă de obligații, între care „să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar pe rolul căruia se află cauza; – să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpații sau cu martorii: – să nu exercite funcția publică de primar, activitate în exercitarea căreia există suspiciunea că ar fi fost comise faptele reținute în sarcina sa; – să comunice periodic organelor de supraveghere informații relevante despre mijloacele sale de existență”, se arată în hotărârea Tribunalului Neamț.

Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău. În cazul în care devine definitivă, primarul Fîrțală ar putea pierde mandatul pentru că la final de iunie se împlinește termenul prevăzut de lege pentru încetarea de drept a mandatului, 6 luni într-un an calendaristic în care nu și-a putut exercita funcția. „Deocamdată, în acest moment, nu suntem sub incidența acelei prevederi din Codul Administrativ care spune că, în situația în care timp de șase luni consecutiv într-un an calendaristic primarul nu-și poate exercita atribuțiile, mandatul acestuia încetează. Dar, este posibilă, în condițiile în care această măsură se menține până la finele lunii iunie, emiterea unui ordin de încetare a mandatului de primar la Tarcău”, a declarat Adrian Bourceanu, prefectul județului Neamț.

Primarul Fîrțală a intrat în atenția anchetatorilor în urmă cu aproape un an, pe finalul lunii mai 2024. Atunci au avut loc mai multe percheziții domiciliare la persoane fizice dar și la Primăria Tarcău. Ulterior primarul și consilierul Sebastian Maxim au fost reținuți, iar mai apoi arestați preventiv (amănunte aici și aici).

Era momentul la care buletinele de vot erau deja tipărite și Manole Dănuț Fîrțală a candidat pentru un al doilea mandat. A fost în preferințele localnicilor chiar dacă era privat de libertate și avea contracandidați și a câștigat scrutinul (amănunte aici). În septembrie a fost eliberat, arestul preventiv fiind înlocuit cu controlul judiciar, măsură prin care i s-a interzis exercitarea funcției (amănunte aici). La preluarea celui de-al doilea mandat, atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Ion Lucian Popa, acesta fiind trimis în judecată alături de Manole Dănuț Fîrțală și Sebastian Maxim (amănunte aici).

(G. S.)