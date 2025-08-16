Vineri, 15 august, în Parcul Primăriei Săvinești, a început Rural Arts Fest 2025, eveniment desfășurat între 15–17 august. Prima zi a adus târgul de Sfânta Maria, ateliere creative și un program artistic variat, cu momente speciale.

La ceremonia oficială, după oficierea Te Deum-ului, au luat cuvântul primarul comunei Săvinești, Brândușa Elena Dumitrachi, primarul municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu, secretarul de stat Daniela David și Daniel Vasiliu, președintele GAL. Tot atunci, Gheorghe Paisa a fost premiat cu titlul de Cetățean de Onoare al comunei Săvinești, pentru întreaga sa activitate în sport și pentru performanțele obținute la nivel internațional.

Publicul a avut parte de recitaluri susținute de Corul Seniorilor „Bunici cu Sclipici”, elevii Școlii Gimnaziale „I. Gervescu” și numeroase trupe locale de la Carpe Diem și Andrei Gafton, la DUO Fusique, Trupa EU CRED, ZORI și SYNTHEIA. De asemenea, au fost premiate cuplurile de aur ale comunității.

Astăzi, 16 august, programul continuă de la ora 14:00 cu târgul de Sfânta Maria, urmat de ateliere creative și spectacole folclorice și muzicale. Pe scenă vor urca ansambluri și artiști cunoscuți, iar seara va fi animată de concertele susținute de Alex Velea și Connect-R.

Duminică, 17 august, festivalul se încheie cu muzică populară și modernă, prezentări de modă, recitaluri susținute de artiști consacrați și tineri interpreți, iar finalul va fi marcat de un foc de artificii.

Întregul program îl puteți consulta aici.

Denisa POPA