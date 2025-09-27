Cupa Delmadi
Prima zi de întreceri la Cupa Delmadi 2025

La Piatra-Neamț a început astăzi cea de-a XV-a ediție a Cupei Delmadi, un eveniment de tradiție. Peste 200 de sportivi din România, SUA-California, Republica Moldova și Ucraina s-au aliniat la start.

Evenimentul, organizat la bazinul Complexului Delmadi, s-a remarcat prin atmosferă entuziastă și printr-o premieră națională,  integrarea copiilor cu nevoi speciale într-o competiție oficială de natație. Ei au avut serii dedicate și vor fi premiați atât separat, cât și împreună cu ceilalți sportivi, un gest care pune accent pe incluziune.

Deși au existat peste 250 de înscrieri, organizatorii au limitat numărul participanților la 232, pentru a asigura condiții bune și un nivel ridicat al competiției.

Mâine, 28 septembrie, competiția continuă cu a doua rundă de probe, urmând să se încheie cu festivitatea de premiere.

