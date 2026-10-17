Prima zăpadă serioasă pe Ceahlău: ninsoare pe Toaca și strat depus la Dochia

Vârful Toaca din Masivul Ceahlău a fost prins de ninsoare în intervalul 13–17 octombrie, iar imaginile de la Cabana Dochia arată zăpadă depusă, începând de vineri, 16 octombrie. Potrivit datelor transmise din zonă, la Dochia sunt specifice perioadei ceața densă și ploaia slabă, iar temperatura oscilează între -1 și 3 grade Celsius, cu o resimțire de circa -2 grade. Detalii aici.

În Regiunea Nord-Est, vremea rămâne rece pe parcursul zilei, cu maxime cuprinse între 10 și 14 grade, cer mai mult noros, vânt slab și ploi locale, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să verifice prognoza înainte de a urca pe munte, să aibă echipament adecvat pentru iarnă și să țină cont de vizibilitatea redusă din cauza ceții.