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Prima probă scrisă la BAC-ul de toamnă, la Limba și Literatura Română

editor
de editor

Aproape 400 de candidați din județul Neamț se pregătesc pentru prima probă a examenului de Bacalaureat de toamnă care se desfășoară astăzi, 10 august. Din totalul de 749 de candidați înscriși pentru această sesiune a BAC-ului, 397 trebuie să susțină proba la Limba și Literatura Română.

Examenul în Neamț este susținut în trei centre:

  • Piatra-Neamț și zonă – Colegiul Tehnic de Transporturi;
  • Târgu-Neamț și zonă – Colegiul Tehnic Ion Creangă;
  • Roman și zonă – Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman.

Marți, 11 august, se va desfășura proba obligatorie a profilului și miercuri este programtă proba la alegere a profilului și specializării.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, în timp ce rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

TelVerde: 0800700235 pentru sesizări

În zilele în care se desfășoară probele scrise, Inspectoratul Școlar al județului Neamț pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800700235 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului. Menționăm că activitățile din cadrul Examenului Național de Bacaluareat se realizează prin intermediul platformei dedicate evaluării digitalizate. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va publica subiectele și baremele de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul https://subiecte.edu.ro/2026/.

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editor
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