Prima carte electronică de identitate, gratuită pentru tinerii care au împlinit 14 ani – beneficiul este valabil în luna iunie

de Sofronia Gabi

Adolescenții care au împlinit 14 ani pot obține prima carte electronică de identitate în mod gratuit, pe tot parcursul lunii viitoare. „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț informează cetățenii că emiterea primei Cărți Electronice de Identitate (CEI) este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea Electronică de Identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase”, conform IPJ Neamț.

Documentul are dimensiunea unui card bancar și poate fi solicitat la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu. Pentru eliberarea acestuia, solicitantul trebuie să se prezinte personal, fiind necesare fotografia facială și preluarea amprentelor a două degete. Programarea pentru depunerea cererii se realizează exclusiv online, prin platforma: https://hub.mai.gov.ro .

Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată la expirarea actualului act de identitate, în cazul schimbării domiciliului, în situația pierderii, furtului sau deteriorării, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț continuă demersurile de informare a cetățenilor privind accesarea serviciilor publice în condiții de siguranță și legalitate”, mai arată sursa citată.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

https://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
