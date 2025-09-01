Seria scumpirilor care au marcat această vară continuă și îi pune la grea încercare pe români. De la 1 septembrie, crește și prețul la roviniete și majorarea este una consistentă.

rovinieta de o zi: prețul crește de la 2,5 euro la 3,5 euro;

rovinieta de 10 zile: prețul crește de la 3,3 euro la 6 euro;

rovinieta de 30 zile: prețul crește de la 5,3 euro la 9,5 euro;

rovinieta de 60 zile: prețul crește de la 8,4 euro la 15 euro;

rovinieta de 12 luni: prețul crește de la 28 de euro la 50 euro.

Se majorează, bineînțeles, și amenzile pentru cei care nu plătesc această taxă. valoarea minimă a amenzii crește de la 275 la 500 de lei în timp ce valoarea maximă ajunge la 1.000 de lei (față de 550 în perioada anterioară).

Singura veste bună este că tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025 sunt valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.

Crește și valoarea taxei de pod:

La Fetești ajunge la 19 lei;

La Giurgeni ajunge la 16 lei.

Amenzile pentru neplata acestor taxe sunt în valoare de 20 de ori valoarea taxei.

Z.C.