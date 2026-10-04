ECONOMIEACTUALITATEStiri fierbinti

Prețul la benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Motorina standard e aproape 11 lei/litru

de Vlad Bălănescu

Prețurile la carburanți continuă să crească și, în condițiile în care conflictele care au dus la „explozia” prețurilor nu dau semne că s-ar aplana, problemele ar putea să continue și chiar să se exacerbeze în perioada următoare.

Imagine din această dimineață, 4 octombrie, de la o stație de alimentare din Piatra Neamț

La toate benzinăriile din Piatra Neamț, benzina a depășit 10 lei pe litru, prețul variind între 10,05 și 10,11 lei/litru, conform informațiilor furnizate de site-ul peco-online.ro. În ceea ce privește benzina premium, acolo prețurile ajung în jur de 10,68 lei/litru.

Situația este însă chiar mai gravă la motorina standard, prețul acesteia apropiindu-se de 11 lei pe litru. Asta în condițiile în care reducerea accizei cu 25% pentru motorină este în continuare în vigoare, deci prețul ar putea crește chiar mai mult când această reducere va fi anulată.

Z.C.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Accident grav Hangu: autoturismul răsturnat pe capotă, șoferul a ajuns la spital!
Accident grav Hangu: autoturismul răsturnat pe capotă, șoferul a ajuns la spital!

Ultima ora

Categorii

ACTUALITATE

Accident grav Hangu: autoturismul răsturnat pe capotă, șoferul a ajuns la spital!

Un șofer, care a uitat să mai ia piciorul...
INFRACȚIONAL

Bacău&Neamț Polițiștii, din nou pe DN 15

Polițiștii desfășoară astăzi o nouă acțiune pe DN15, pentru...
SOCIAL

FOTO Bacău. O familie a rămas fără acoperiș după un incendiu la Mănăstirea Cașin

În zorii zilei de duminică, 4 octombrie, o gospodărie...
EDUCATIE

Elevi din Iași, Botoșani și Vaslui reprezintă România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială pe Echipe

O echipă formată din 3 elevi din regiunea de...
ACTUALITATE

Iași. Foto. Incendiu provocat de copii în apropierea casei!

Pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină pentru...
ACTUALITATE

Botoșani. Foto. Tânăr accidentat grav după o coliziune la Vlădeni

Duminică, 3 octombrie 2026, un apel la 112 anunța...
Stiri fierbinti

Botoșani. Foto. A pierdut 40 tone de furaje din cauza unui foc de miriște. Pompierii și voluntarii au luptat patru ore cu focul!

Un incendiu s-a produs, vineri, 2 octombrie 2026, după-amiază, într-o gospodărie din localitatea Crasnaleuca, din județul Botoșani. Un depozit de furaje, situat într-o fermă, a fost cuprins de flăcări, după ce în apropiere cineva a dat foc la resturile vegetale de pe o miriște. 
INFRACȚIONAL

Neamț Un tânăr a ”împrumutat” mașina unui amic, pe care a ”parcat-o” în alte autoturisme!

Unii adolescenți fac ce le trece prin cap, fără...