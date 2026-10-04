Prețul la benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Motorina standard e aproape 11 lei/litru

Prețurile la carburanți continuă să crească și, în condițiile în care conflictele care au dus la „explozia” prețurilor nu dau semne că s-ar aplana, problemele ar putea să continue și chiar să se exacerbeze în perioada următoare.

La toate benzinăriile din Piatra Neamț, benzina a depășit 10 lei pe litru, prețul variind între 10,05 și 10,11 lei/litru, conform informațiilor furnizate de site-ul peco-online.ro. În ceea ce privește benzina premium, acolo prețurile ajung în jur de 10,68 lei/litru.

Situația este însă chiar mai gravă la motorina standard, prețul acesteia apropiindu-se de 11 lei pe litru. Asta în condițiile în care reducerea accizei cu 25% pentru motorină este în continuare în vigoare, deci prețul ar putea crește chiar mai mult când această reducere va fi anulată.

Z.C.