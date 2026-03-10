Prețul gazelor naturale rămâne plafonat încă un an pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici vor beneficia în continuare de preț plafonat la gazele naturale, după ce ordonanța de urgență care prelungește măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Noua reglementare se aplică în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027 și menține prețul subvenționat, dar stabilește și reguli privind calculul tarifului final, precum și obligații pentru constituirea stocurilor necesare sezonului rece următor.

Potrivit actului normativ, pentru consumatorii casnici prețul gazelor naturale rămâne la 0,31 lei/kWh până la sfârșitul lunii martie a anului viitor. Prețul final facturat de furnizori este calculat în funcție de costul de achiziție al gazelor, componenta de furnizare, tarifele reglementate de ANRE pentru transport și distribuție, la care se adaugă taxele, inclusiv TVA și accizele.

În același timp, producătorii de gaze naturale vor avea obligația să vândă furnizorilor și producătorilor de energie termică destinată încălzirii populației la un preț reglementat de 110 lei/MWh, mai mic decât cel aplicat anterior, de 120 lei/MWh.

Actul normativ introduce și obligații privind stocurile pentru iarna următoare. Astfel, în perioada 1 aprilie-31 octombrie 2026, furnizorii de gaze naturale și producătorii de energie termică trebuie să constituie un stoc minim de gaze, care să reprezinte cel puțin 90% din capacitatea totală de înmagazinare. Aceste rezerve vor fi utilizate în sezonul rece 2026-2027.

Furnizorii sunt obligați să își informeze clienții cu privire la noile reglementări odată cu transmiterea primei facturi emise după intrarea în vigoare a ordonanței. Totodată, notificările trimise anterior consumatorilor casnici de către furnizorii care aveau oferte peste prețul reglementat nu mai sunt valabile.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de ordonanță, atât de către furnizori, cât și de către producători, poate atrage amenzi cuprinse între 1% și 5% din cifra de afaceri aferentă anului financiar precedent. (G.S.)