Președinții Curților de Apel din România au dat publicității un comunicat în care condamnă ferm ceea ce este descris ca fiind o „campanie agresivă împotriva magistraților sub pretextul reformei pensiilor de serviciu”.

Aceasta are loc în contextul măsurilor anunțate de guvernul Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați și diminuarea pensiilor de care pot beneficia aceștia.

Printre cei care și-au exprimat îngrijorarea se numără și președinții Curților de Apel Bacău, Iași și Suceava. Semnatarii susțin că atacurile din ultima perioadă ar putea afecta independența sistemului judiciar și dreptul cetățenilor la o justiție echitabilă.

În declarația comună, președinții spun că dezbaterea privind pensiile de serviciu a fost deturnată într-o campanie de manipulare și ură, însoțită de discursuri agresive, generalizări abuzive și etichetări care alimentează ostilitatea publicului față de judecători.

„Este vădit că scopul real al acestei campanii, pornită și continuată susținut și agresiv în ultimele luni nu are, în realitate, drept scop principal reformarea pensiilor de serviciu, pentru a răspunde cerințelor Comisiei Europene, ci timorarea judecătorilor și distrugerea încrederii cetățenilor în actul de justiție, exact în momentul în care măsurile de austeritate preconizate de Guvern vor afecta milioane de cetățeni”, susțin semnatarii documentului.

Judecătorii atrag atenția că în perioade de criză, precum cea economică din 2009, justiția a fost supusă unei presiuni uriașe, fiind nevoită să soluționeze sute de mii de litigii între cetățeni și stat, un efort ce nu poate fi susținut de un sistem slăbit, atacat și lipsit de resurse.

Magistrații spun că statutul judecătorului, inclusiv pensia de serviciu, este reglementat de standarde europene și constituționale, iar orice reformă trebuie să respecte aceste garanții, nu să le anuleze sub presiunea opiniei publice sau a interesului politic.

„Subliniem faptul că reforma privind pensiile de servciu ale magistraților a fost deja finalizată, vârsta de pensionare urmând a crește etapizat până la 60 de ani, iar cuantumul pensiei a fost limitat la cel al indemnizației. Acestă lege a fost adoptată după consultări cu Comisia Europenă, a fost validată prin Decizia nr. 467/2023 a Curții Constituționale și corespunde standardelor europene obligatorii și pentru statul român”.

Totodată, este criticat ceea ce semnatarii numesc „dubla măsură în modalitatea de comunicare publică și abordare a pensiilor de serviciu”. În timp ce în cazul militarilor și al serviciilor de informații s-a pledat pentru transparență și consultare, în cazul judecătorilor „s-a bazat pe manipulare susținută de un veritabil discurs al urii”.

Comunicatul integral îl puteți citi mai jos.

Denisa POPA