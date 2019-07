Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, senatorul PNL Eugen Țapu Nazare și primvicepreședintele PNL Neamț George Lazăr au susținut vineri, 19 iulie, o conferință de presă, unde au vorbit despre problemele de la Spitalul Județean Neamț, despre procesul cu Cheile Bicazului și despre actualitățile politice de la nivel național și județean.

Redăm mai jos principalele declarații făcute de președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, de senatorul PNL Eugen Țapu Nazare și prim vicepreședintele PNL Neamț George Lazăr:

Mugur Cozmanciuc, președintele PNL Neamț: Cei de la PSD mint!



Și vă dau câteva exemple: în anul 2018 ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici declara că nu vor veni cu noi taxe! În 2017 adoptau măsura prin care ofereau gratuitate studenților pentru călătoriile cu trenul. Acum au venit cu altă declarație, că trebuie evitată gratuitatea pentru transportul feroviar pentru studenți. Atunci noi am atras atenția că s-ar putea să fie probleme, dar ne-au acuzat că facem propagandă politică! Dacă tot au luat o decizie greșită atunci, să o analizeze încă o dată bine și cred că, dacă tot se vorbește de gratuitate, de facilități, deși trebuia să se gândească de atunci, dar, dacă nu au făcut-o, îi încurajez ca acum să păstreze gratuitatea pentru studenți, dar voi propune să fie gratuitate și pentru elevi! Așa este corect!

Tot cei de la PSD au spus că nu taie pensii și salarii și acum vin să spună că taie pensii – respectiv taxa de solidaritate. Cred că nu aceasta e soluția corectă, nu tăia drepturi care au fost câștigate, ci mai bine te asiguri că ai implementat un management corect în colectarea fondurilor, taxelor și impozitelor!

Aș mai vrea să fac o mențiune, deși mi s-a spus că deja devin plictisitor, dar și eu sunt plictisit că nu există. Este vorba de autostrada Moldovei. Le-am spus de foarte mult să introducă proiectul în programul de finanțare pe fonduri europene. Dar cei de la Guvern au venit și s-au bătut cu pumnul în piept că vor în Parteneriat Public Privat. Câți operatori au depus oferte? Eu vă spun doar atât: recent au luat o decizie să prelungească termenul de depunere a ofertelor! Oare de ce? Totodată, au făcut și o greșeală de ordin strategic, prima dată trebuiau să construiască tunelul, pe tronsonul Târgu Neamț – Târgu Mureș. Faci prima dată tunelul și după aia vor veni și operatorii! Dacă nu traversezi munții – nu ai autostradă. Măcar acel tunel să fi fost făcut pe fonduri europene! Întrebarea mea pentru ministrul Transporturilor este una simplă: vom avea autostrăzi în Moldova? Că l-am văzut pe ministrul Transporturilor că s-a plimbat pe centura Bacăului, dar eu nu m-am plimbat pe Centura Bacăului, că nu am găsit-o. Atât eu, cât și alții vrem să vedem o infrastructură rutieră adecvată, pentru acces rapid dintr-o parte în alta a țării!

Referitor la Cheile Bicazului, din calitatea pe care o am, ca parlamentar, voi face demersuri, la nivel central, pentru a se analiza dacă s-a procedat corect sau nu, dacă a fost o greșeală sau nu, dacă a fost se poate remedia. Ieri, discutând oficial în anumite instituții publice, din București, mulți mi-au spus că nu știau, decât foarte vag, lucruri despre acest subiect. Iar asta nu este în avantajul județului Neamț, al nemțenilor! Nu era de datoria noastră să oferim servicii pro bono până acum, dar, dacă nu poate rezolva acum, nu e nicio problemă, ne punem la dispoziție serviciile!

Situația din PNL Neamț: urmează alegeri interne, dar până atunci avem alegeri externe! PNL Neamț este pregătit și continuă pregătirea pentru campania pentru alegerile prezidențiale! Din toamnă vom identifica și candidații pentru primării pentru alegerile din 2020, iar criteriile de desemnare vor fi ca cele din 2016. Știu că poate există uneori păreri formate și greu de depășit, dar, dacă nu ar fi fost criteriile corecte în 2016, cele 25 de primării nu ar fi fost câștigate. În plus, au fost candidați care au bătut primari în funcții de 3 – 4 mandate (ca de exemplu Trifești, Răucești, Țibucani, Ghindăoani și altele. Vom avea sondaje de opinie, cercetări, dar vor fi analizate și persoanele în sine, echipele pe care le vor susține. PNL Neamț în momentul de față consider că, față de o atmosferă puțin neplăcută, care poate a mai fost, acum este ancorat și pregătit pentru viitor

Colegii de la CJ au fost corecți, consilierii locali la fel! PNL Neamț dacă nu ar fi fost o echipă puternică nu ar fi obținut un rezultat bun la alegerile europarlamentare! În Parlament colegii noștri sunt foarte activi și au adus și plus valoare în grupurile în care activează! Primarii pe care îi avem, cu plus cu minus, au avut o activitate corectă față de cetățean și și-au făcut bine treaba! Vreau să subliniez că obiectivul clar al PNL Neamț va fi câștigarea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare!

Senatorul PNL Neamț Eugen Țapu Nazare: ”Ionele!!!, înainte să te duci după Dragnea, rezolvă problemele de la spitalul județean, că mor nemțenii cu zile și tu stai cu mâinile încrucișate!”

În urmă cu câteva zile, președintele Consiliului Județean, Ionel Arsene, vorbea despre trei ani de muncă în folosul comunității. Dincolo de exprimarea nefericită, care s-a dorit a fi plastică, laudativă, această expresie poate fi și o premoniție: pentru că Ionel Arsene ar trebui să facă ani buni de muncă în folosul comunității de care, efectiv, și-a bătut joc. S-a învățat, am mai spus-o, cu aparițiile la televizor, cu laudele în mediul online, cu reportaje triumfaliste, dar adevărul este că în urma sa este dezastru! În trei ani de când conduce Consiliul Județean nu poate bifa nicio investiție majoră pentru județ. La capitolul infrastructură, mare parte din drumuri sunt praf, iar ceea ce s-a întâmplat cu DJ 157 C vorbește cel mai bine despre cum înțelege să supervizeze calitatea lucrărilor. Apropo de acest drum, am avut curiozitatea să mă uit pe memoriul tehnic, iar acolo se vorbește foarte clar despre necesitatea executării unor lucrări complexe, nu doar așternere de covor asfaltic. Cu sau fără studiu geotehnic, proiectantul a spus clar că acela este un drum cu probleme, iar acum trebuie să vedem dacă societatea lui cumătru’ a executat toate lucrările pe care s-a angajat să le facă. Acolo se vorbește despre stabilizarea taluzurilor prin construcția de ziduri de sprijin, și de construcția de șanțuri de beton pentru scurgerea apelor. Ministerul Dezvoltării va avea ce să cerceteze, dacă cumătrul a executat sau nu lucrarea cum era prevăzută în proiect!

La Educație, domeniu care nu îi era drag când era mai tânăr, se pare că nu prea i-a plăcut școala, pentru că în mandatul său nu avem în județul Neamț nicio școală modernizată și mai sunt zeci de școli cu toaleta în fundul curții!

În fine, unul dintre domeniile de interes pentru orice cetățean este sănătatea. Astăzi, împreună cu președintele Cozmanciuc, cu prim vicepreședintele Lazăr și cu colegii de la Consiliul Județean, am avut o întâlnire cu conducerea Spitalului Județean Neamț. Concluziile care s-au desprins sunt următoarele: Spitalul are datorii care nu sunt plătite și ar trebui să fie achitate de Consiliul Județean, de Ministerul Sănătății și de Casa de Asigurări. Am înaintat o scrisoare conducerii executive, cu o serie de întrebări, la care așteptăm un răspuns. Am aflat și azi o noutate, în urma unui control încrucișat realizat de ministerul Sănătății, spitalul Județean din Neamț este o bombă cu ceas. Un pacient care vine aici cu o boală, iese din spital cu 2 -3 boli în plus, din cauza infecțiilor intraspitalicești! Restul problemelor cred că le știți: tavane care cad în cap, mâncarea plimbată cu găleți prin curtea spitalului, mâncare adusă de bolnavi de acasă, adică nicio grijă pentru pacienți! La nivelul investițiilor, mai ales la capitolul care ține de Consiliul Județean, stau foarte – foarte slab, sumele sunt sub 10% din cât ar trebui investit în spital! Cu sănătatea nu ne putem juca așa! I-am spus odată: Ionele, înainte să te duci după Dragnea, mai asfaltează o stradă, mai fă câte ceva. Acum îi spun: Ionele, înainte să te duci după Dragnea, ocupă-te și de Spitalul Județean, că mor pietrenii în spital și tu stai cu brațele încrucișate! Dacă nu știe, să întrebe, să învețe sau să plece. Să întrebe la Suceava, la Consiliul Județean de acolo, cum se administrează un spital. Să lase orgoliile și, chiar dacă Gheorghe Flutur este liberal, îl învață, doar să întrebe.

Prim vicepreședintele PNL Neamț George Lazăr: ”În cazul Cheile Bicazului, cei de la Prefectură și de la Consiliul Județean nu iubesc județul Neamț și nu s-au bătut pentru interesele patrimoniale ale acestuia!”

Legat de Spitalul Județean ni s-au dat explicații pe partea pe care am cerut, restul urmând să ne fie puse la dispoziție, adică detalii referitoare la investiții și la actul medical în ansamblu. Dar este o poziție comună desprinsă azi în urma discuției și anume că există un fenomen de subfinanțare cras, o zonă în care actul medical nu este în atenția conducătorilor politici ai județului Neamț, a conducerii CJ Neamț, dar nici din partea Ministerului Sănătății și al Casei de Sănătate. Vin doctori tineri în Piatra Neamț, dar aceștia lucrează, de cele mai multe ori, în condiții extrem de precare. Degeaba avem doctori buni, dacă factorul decident, respectiv conducerea CJ Neamț, nu dorește să acorde investiții serioase în aparatura medicală,iar cei care au de suferit sunt pacienții! Trag și eu un semnal de alarmă și le transmit să aibă deschidere și să acorde finanțare pentru investiții serioase, pentru creșterea calității actului medical pentru nemțeni!

Cheile Bicazului: Am urmărit îndeaproape cazul, și ca prefect, și ca avocat, și vă pot spune că au fost 50 de termene de judecată. Prefectura Neamț și Consiliul Județean Neamț, cele două mari instituții care trebuiau să fie garanți, să se bată pentru Cheile Bicazului, juridic vorbind, cu corectitudine, nu au făcut-o! Din nepăsare, indolență, nepricepere, iar rezultatul hotărârii din prezent nu favorizează județul Neamț!

Doamna prefect Daniela Soroceanu a spus că și eu, printre alții, mă pot face vinovat, parțial, de partea procesuală a chestiunii Cheile Bicazului! Vă spun cu subiect și predicat că, atunci când am fost eu prefect, au fost 7 termene de judecată, toate doar procedură (schimbare complet de judecată și altele), dar nu s-au dezbătut lucrurile de fond. Când s-au dezbătut problemele de fond, conducerea acestor instituții a fost exercitată de cei de la PSD!

Cum îți aperi interesele când practic legea este de partea ta? După ce se vede până acum, nu le-au apărat! Asta înseamnă că ai o problemă de reprezentare și nu aperi interesele – din aceste motive și considerente generale, consider că autoritățile din județul Neamț nu și-au făcut bine treaba, pentru a susține patrimoniul Neamțului, ci doar declarativ spun că vor să facă lucruri pentru cetățeni, dar, în fapt, nu bagă în seamă problemele Neamțului!

Mitingul cetățenilor pentru Cheile Bicazului a fost binevenit! Cei care au ieșit au spus că sunt pentru păstrarea integralității teritoriului județului Neamț. Dacă o altă categorie de șefi din administrația județeană nu au înțeles mesajul oamenilor simpli, care au spus că vor dreptate, înseamnă că nu înțeleg principiul democrației, nu își iubesc în mod suficient județul, locurile frumoase ale Neamțului și oamenii!

SURSA: PNL Neamț