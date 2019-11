Nemțenii și românii, din țară și de pretutindeni, își vor alege duminică, 24 noiembrie, președintele țării pentru următorii 5 ani de zile. Este un moment important, de cotitură pentru România, pentru direcțiile care urmează să fie trasate în plan național și internațional.

Cu o mobilizare totală, putem avea o Românie fără PSD, iar duminică, alături de voi, putem face istorie. Și, atunci când vorbim de o Românie fără PSD, ne gândim la a pune umărul ca, împreună, să avem o țară în care normalitatea, competența, respectul, indiferent despre ce domeniu important vorbim, să fie o obișnuință, nu o excepție de la regulă.

Turul al doilea este un moment istoric, în care putem scăpa de politicienii din PSD și de pesedism. De acei politicieni cărora nu le-a păsat de români, nu le-a păsat de nemțeni, ci, în general au lucrat pentru propriile interese.

Din păcate, în disperarea lor că au plecat de la ”butoanele puterii” au încercat să intoxice mediul public cu știri false, cu minciuni, cu manipulări, pentru a crea nesiguranță și tensiune în societate.

De aceea este foarte important ca fiecare din noi să iasă duminică, 24 noiembrie, la vot. Cu cât mai români vor ieși duminică la vot, cu atât victoria președintelui Klaus Iohannis va fi mai clară, iar înfrângerea PSD-ului mai zdrobitoare.

Avem nevoie de un președinte care să ducă România pe drumul corect de unde politicienii PSD și pesedismul să NU mai poată să ne întoarcă.

”Eu îmi doresc o Românie fără PSD și, ca să fiu bine înțeles, doresc o Românie fără PSD în structurile de conducere. Nu are decât PSD să stea în Opoziție. Dacă vrea să se reformeze, dacă nu, nu, treaba lor! Eu lupt pentru o Românie Normală”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Duminică, la vot, putem face istorie! O Românie Fără PSD! Cum putem face asta? Votând Klaus Iohannis – președinte, poziția 1 pe buletinul de vot.

„Am dovedit în ultimii ani că știu să lupt împotriva PSD-ului și că am făcut acest lucru cu folos. Am dovedit că știu să reprezint România bine în lume și am făcut acest lucru spre folosul României și al românilor. Am dovedit că pot să coagulez forțele de dreapta, forțele democratice din România, și în acest fel s-a produs schimbarea de guvern – trebuie să recunoaștem, o schimbare așteptată de puțini, sperată de mulți. Am adunat toate forțele politice pentru acel pact prin care alocăm 2% pentru Apărare. Și la finalul mandatului am dovedit că știu să opresc PSD”, a subliniat președintele Klaus Iohannis.

Și președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, îi îndeamnă pe nemțeni să participe duminică, 24 noiembrie, la vot și să susțină proiectului președintelui Klaus Iohannis, să voteze pentru unul dintre cei mai buni președinți pe care i-a avut România.

”Îi îndemn pe toți nemțenii să participe duminică la vot. Să arătăm că ne pasă de viitorul României, de viitorul Neamțului. Sunt convins că așa cum au votat pentru victoria președintelui Klaus Iohannis, la primul tur, o vor face și duminică. Avem nevoie de un președinte care să susțină județul Neamț, așa cum a făcut-o și până acum. Avem nevoie de președintele Klaus Iohannis, care va colabora cu Guvernul PNL, pentru a demara în sfârșit marile proiecte de dezvoltare, mai mult decât importante, pentru județul Neamț. Eu voi vota Klaus Iohannis președinte, voi vota pentru Neamț, pentru o Românie Normală și puternică”, a declarat președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc.