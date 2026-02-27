Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților

Astăzi, 27 februarie, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care modifică pensiile magistraților. Aceasta a avut loc la o zi după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 153 din 18 februarie 2026 a Curții Constituționale a României, prin care au fost respinse obiecțiile de neconstituționalitate formulate asupra legii. Decizia CCR este publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 26 februarie 2026.

Legea modifică Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor și schimbă regulile de pensionare. Potrivit formei analizate de Curte, pensia de serviciu se stabilește la 55% din indemnizația brută, față de 80% anterior. Cuantumul net nu poate depăși 70% din ultimul venit net. În motivare se precizează explicit reducerea bazei de calcul de la 80% la 55% și plafonarea la 70% din indemnizația netă

Actul introduce o perioadă de tranziție privind vârsta de pensionare, cu creștere etapizată până la 65 de ani. Sunt modificate și condițiile privind vechimea necesară pentru pensionare. De asemenea, este eliminată actualizarea automată a pensiilor în funcție de indemnizațiile aflate în plată.

Legea a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.

Nicușor Dan a postat pe pagina sa de Facebook: „Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.

Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.”

După promulgare și publicarea decretului în Monitorul Oficial, legea intră în vigoare conform termenelor prevăzute în actul normativ.

Sandu Munteanu

Foto: Facebook, Nicușor Dan