Video-foto. Președintele CJ Neamț, Daniel Harpa, prezent la deschiderea Târgului de Turism al României

Deschiderea Târgului de Turism al României – Neamțul, prezent cu forță și identitate

Astăzi am fost prezent la deschiderea Târgului de Turism al României și m-am bucurat să văd județul Neamț reprezentat așa cum merită: coerent, profesionist și cu o ofertă care atrage.

Participarea noastră se face în baza unui acord de asociere pentru promovarea unitară a potențialului turistic al zonei, Consiliul Județean Neamț fiind organizator principal, alături de partenerii noștri: Municipiul Roman, Orașul Târgu-Neamț, Orașul Bicaz și Organizația de Management al Destinației Turistice Piatra-Neamț. A fost o decizie inspirată să mergem împreună – iar acest lucru se vede.

La stand, vizitatorii descoperă o parte din identitatea noastră: expoziție de arme medievale, atelier de monetărie, personaje din vremea domnitorului Ștefan cel Mare, ateliere de modelaj în lut și prelucrare a lemnului.

Alături de noi sunt meșterii populari Ionela și Costi Lungu, care împărtășesc vizitatorilor din arta lor, dar și străjerii Cetății Neamțului, care aduc atmosfera istoriei mai aproape de public.

În toate zilele târgului vor avea loc degustări de produse tradiționale, iar pe această cale le mulțumesc producătorilor locali pentru implicare și pentru modul în care promovează gustul autentic al Neamțului.

Mâine și poimâine, Ansamblul Folcloric „Floricică de la munte” al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț va susține momente artistice care completează frumos imaginea județului nostru.

Neamțul a ieșit în evidență și am primit multe aprecieri. Îi asigur pe nemțeni că suntem reprezentați frumos și demn.

Totodată, am fost onorat să primesc o distincție care ne onorează pe toți: clasarea Ținutului Neamțului pe locul IV la nivel național în topul destinațiilor recomandate de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Este o recunoaștere a muncii noastre și a potențialului real pe care îl avem.

Vă invit să vizitați standul județului Neamț la Romexpo și să descoperiți Ținutul Neamțului – o destinație autentică, potrivită pentru toate anotimpurile.