ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Preșcolarii de la Grădinița 12 Piatra Neamț se mută temporar la fostul Centru Împreună

editor
de editor

Apropiatul debut al lucrărilor de reabilitare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 12 din Piatra Neamț a necesitat găsirea unui imobil în care preșcolarii să fie găzduiți în noul an de învățământ. Acesta a fost identificat în apropierea grădinței, pe strada Gavril Galinescu.

Am verificat lucrările de la Centrul Împreună, o clădire care, ani de zile, a funcționat în condiții ilegale și a fost lăsată într-o stare avansată de degradare de către cei care au fost găzduiți aici. Am preluat acest spațiu, am stopat neregulile și am alocat din bugetul local sumele necesare pentru a-l reabilita complet”, a declarat primarul Adrian Niță.Preșcolarii de la Grădinița 12 Piatra Neamț se mută temporar la fostul Centru Împreună

Acesta a mai transmis că, în doar două săptămâni, noul „sediu” este curat, primitor și sigur pentru copii. Ieri, în incintă s-au efectuat lucrări de curățenie după cele efectuate de constructor, iar de astăzi, 26 august, a început mutarea mobilierului în sălile gata igienizate.

Așa cum am făcut la toate unitățile de învățământ pe care le-am reabilitat până acum, m-am preocupat din timp să avem spațiile pregătite, astfel încât preșcolarii să nu fie separați, ci să-și desfășoare activitatea împreună, alături de educatoarele lor”, precizează primarul.Preșcolarii de la Grădinița 12 Piatra Neamț se mută temporar la fostul Centru Împreună

Valoarea proiectului de la Grădinița 12 este de 24.882.314 lei, cofinanțarea locală fiind de 266.258 de lei. Obiectivul îl constituie creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică și modernizare a instalațiilor, vizându-se reducerea consumului de energie, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea confortului pentru copii și personalul didactic.Preșcolarii de la Grădinița 12 Piatra Neamț se mută temporar la fostul Centru Împreună

Cât despre centrul de pestrada Gavril Galinescu, el a fost desființat anul trecut, nemaifiind prelungită licența, deoarece devenise o ruină, fiind distrus de cei care au locuit aici în doar câțiva ani. Avea rolul de a furniza servicii sociale tinerilor care proveneau de la centrele de plasament.

Dan Sofronia

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Piatra-Neamț. Scandal în ștrand – cinci persoane au fost reținute
Articolul următor
Parlamentul repară în viteză legea incompatibilităților: consilierii locali și județeni scapă de demisii
Parlamentul repară în viteză legea incompatibilităților: consilierii locali și județeni scapă de demisii

Ultima ora

Categorii

ACTUALITATE

Botoșani. Un bărbat a fost arestat preventiv, iar o tânără de 18 ani, arestată în lipsă, într-un dosar de trafic de minori

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a...
ACTUALITATE

Botoșani. Medic stomatolog, de 73 de ani, reținut după percheziții. A dat o gaură de 112.000 de lei la bugetul de stat!  

O femeie, în vârstă de 73 de ani, medic...
JUSTIŢIE

Și-a ucis tatăl în plină stradă, acum cere clemența judecătorilor. Vlad Verdeș rămâne în arest preventiv

Instanța de judecată din cadrul Tribunalului Neamț sesizată cu...
ACTUALITATE

A ignorat ordinul de protecție și s-a întors cu scandal la soția sa

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din...
ADMINISTRAȚIE

Parlamentul repară în viteză legea incompatibilităților: consilierii locali și județeni scapă de demisii

Parlamentarii au dat dovadă astăzi, 26 august, că atunci...
ACTUALITATE

Piatra-Neamț. Scandal în ștrand – cinci persoane au fost reținute

Cinci tineri acuzați că ar fi provocat scandal la...
INFRACȚIONAL

Conflict sângeros la Piatra Neamț – un tânăr a fost înjunghiat în plină stradă

Actualizare: „În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat...
ADMINISTRAȚIE

În spinoasa problemă a urșilor, cererea președintelui Nicușor Dan n-a avut trecere la comisiile din Senat

Marți, comisiile din Senat au dezbătut cererea de reexaminare depusă de președintele Nicușor Dan pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție, prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. Iar senatorii n-au fost de acord cu obiecțiile șefului statului.