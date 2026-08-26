Preșcolarii de la Grădinița 12 Piatra Neamț se mută temporar la fostul Centru Împreună

Apropiatul debut al lucrărilor de reabilitare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 12 din Piatra Neamț a necesitat găsirea unui imobil în care preșcolarii să fie găzduiți în noul an de învățământ. Acesta a fost identificat în apropierea grădinței, pe strada Gavril Galinescu.

„Am verificat lucrările de la Centrul Împreună, o clădire care, ani de zile, a funcționat în condiții ilegale și a fost lăsată într-o stare avansată de degradare de către cei care au fost găzduiți aici. Am preluat acest spațiu, am stopat neregulile și am alocat din bugetul local sumele necesare pentru a-l reabilita complet”, a declarat primarul Adrian Niță.

Acesta a mai transmis că, în doar două săptămâni, noul „sediu” este curat, primitor și sigur pentru copii. Ieri, în incintă s-au efectuat lucrări de curățenie după cele efectuate de constructor, iar de astăzi, 26 august, a început mutarea mobilierului în sălile gata igienizate.

„Așa cum am făcut la toate unitățile de învățământ pe care le-am reabilitat până acum, m-am preocupat din timp să avem spațiile pregătite, astfel încât preșcolarii să nu fie separați, ci să-și desfășoare activitatea împreună, alături de educatoarele lor”, precizează primarul.

Valoarea proiectului de la Grădinița 12 este de 24.882.314 lei, cofinanțarea locală fiind de 266.258 de lei. Obiectivul îl constituie creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică și modernizare a instalațiilor, vizându-se reducerea consumului de energie, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea confortului pentru copii și personalul didactic.

Cât despre centrul de pestrada Gavril Galinescu, el a fost desființat anul trecut, nemaifiind prelungită licența, deoarece devenise o ruină, fiind distrus de cei care au locuit aici în doar câțiva ani. Avea rolul de a furniza servicii sociale tinerilor care proveneau de la centrele de plasament.

Dan Sofronia