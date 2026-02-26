CULTURAACTUALITATEEVENIMENT

Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, ediția a IX-a, la Piatra-Neamț – ziua 1

de Croitoru Angela

Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, manifestare ajunsă la ediția a IX-a, are loc, la Piatra-Neamț, Târgu-Neamț și Humulești, în perioada 26 februarie- 1 martie 2026.

Prima zi, dedicată evocării povestitorului de la Humulești și premierii scriitorilor prezentului, joi, 26 februarie, este una în care, la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu din Piatra- Neamț, iubitorii operei lui „Nică”, vor putea admira colecțiile speciale ale bibliotecii.

Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, ediția a IX-a, la Piatra-Neamț - ziua 1

Vor fi prezentate, în intervalul orar 9:00 – 19:00, atât ediții bibliofile ale operelor naratorului Ion Creangă, cât și Revista “Convorbiri Literare”, în care au apărut “Poveștile” și “Amintirile din copilărie”.

Manifestările sunt coordonate de scriitorul Adrian Alui Gheorghe, cel care a copilărit în satul Topolița, comuna Grumăzești, la doar doi kilometri de Casa Memorială „Ion Creangă” și cuprind: întâlniri ale scriitorilor invitați cu liceeni din Piatra-Neamț și Târgu- Neamț; conferirea titlului de Cetățean de Onoare al orașului Târgu-Neamț scriitorului Mircea Cărtărescu (laureatul ediției precedente a Premiului „Ion Creangă”), dar și spectacole de teatru.Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, ediția a IX-a, la Piatra-Neamț - ziua 1

Echipa organizatorică reunește următoarele instituții: Consiliul Județean Neamț, Uniunea Scriitorilor din România, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Seculare” Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra-Neamț, Primăria Orașului Târgu Neamț, Complexul Muzeal Național Neamț, Teatrul Tineretului Piatra-Neamț, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
FOTO. Piatra Neamț. Magazin din zona Pieței Centrale prădat de hoți – un bărbat a fost arestat
Articolul următor
Tentativă de fraudă în numele ANAF

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Percheziții DIICOT la Vaslui într-un dosar european în care sunt investigate mai multe tâlhării. Prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat descinderi astăzi, 26 februarie, într-un...
EDUCATIE

Educație. Aproape 4.000 de „posturi complete” disponibile pentru Titularizare în județele din regiunea Nord Est

Site-ul www.titularizare.edu.ro pentru anul 2026 a fost lansat. Începând de miercuri,...
ECONOMIE

Tentativă de fraudă în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală  (ANAF) atrage atenția asupra...
INFRACȚIONAL

FOTO. Piatra Neamț. Magazin din zona Pieței Centrale prădat de hoți – un bărbat a fost arestat

Un bărbat de 31 de ani, din Bacău, a...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Administratia Judeţeană a  Finanţelor Publice...

Categorii

INFRACȚIONAL

Percheziții DIICOT la Vaslui într-un dosar european în care sunt investigate mai multe tâlhării. Prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat descinderi astăzi, 26 februarie, într-un...
EDUCATIE

Educație. Aproape 4.000 de „posturi complete” disponibile pentru Titularizare în județele din regiunea Nord Est

Site-ul www.titularizare.edu.ro pentru anul 2026 a fost lansat. Începând de miercuri,...
ECONOMIE

Tentativă de fraudă în numele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală  (ANAF) atrage atenția asupra...
INFRACȚIONAL

FOTO. Piatra Neamț. Magazin din zona Pieței Centrale prădat de hoți – un bărbat a fost arestat

Un bărbat de 31 de ani, din Bacău, a...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Administratia Judeţeană a  Finanţelor Publice...
SOCIAL

Activități dedicate Zilei Protecției Civile

În fiecare an, pe 28 februarie, se marchează Ziua...
INFRACȚIONAL

Suceava: Bărbat reținut de polițiști pentru că și-a sechestrat soția și fiica

O femeie de 41 de ani și fiica acesteia,...
Social Neamț

Incendiu la Păstrăveni. Un autoturism s-a făcut scrum de la un scurtcircuit

Un bărbat din localitatea Păstrăveni a rămas fără mașină...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale