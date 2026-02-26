Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, ediția a IX-a, la Piatra-Neamț – ziua 1

Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă”, Opera Omnia, manifestare ajunsă la ediția a IX-a, are loc, la Piatra-Neamț, Târgu-Neamț și Humulești, în perioada 26 februarie- 1 martie 2026.

Prima zi, dedicată evocării povestitorului de la Humulești și premierii scriitorilor prezentului, joi, 26 februarie, este una în care, la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu din Piatra- Neamț, iubitorii operei lui „Nică”, vor putea admira colecțiile speciale ale bibliotecii.

Vor fi prezentate, în intervalul orar 9:00 – 19:00, atât ediții bibliofile ale operelor naratorului Ion Creangă, cât și Revista “Convorbiri Literare”, în care au apărut “Poveștile” și “Amintirile din copilărie”.

Manifestările sunt coordonate de scriitorul Adrian Alui Gheorghe, cel care a copilărit în satul Topolița, comuna Grumăzești, la doar doi kilometri de Casa Memorială „Ion Creangă” și cuprind: întâlniri ale scriitorilor invitați cu liceeni din Piatra-Neamț și Târgu- Neamț; conferirea titlului de Cetățean de Onoare al orașului Târgu-Neamț scriitorului Mircea Cărtărescu (laureatul ediției precedente a Premiului „Ion Creangă”), dar și spectacole de teatru.

Echipa organizatorică reunește următoarele instituții: Consiliul Județean Neamț, Uniunea Scriitorilor din România, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Seculare” Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Primăria Municipiului Piatra-Neamț, Primăria Orașului Târgu Neamț, Complexul Muzeal Național Neamț, Teatrul Tineretului Piatra-Neamț, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț.