După ani de zile, în care demersurile făcute pentru salvarea a 6 imobile cu statut de monument istoric din judeţ n-au avut niciun fel de rezultat, directoarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ a trecut la o altfel de abordare a problemei. Şi anume a solicitat Consiliului Judeţean Neamţ să iniţieze procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică. În primul răspuns, reprezentanţii CJ Neamţ i-au adus la cunoştinţă faptul că vor lua în calcul solicitarea la întocmirea bugetului. Acum, după ce bugetul judeţului a fost deja aprobat, Rocsana Josanu, directoarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ va reveni cu o adresă către CJ, considerând că instituţia judeţeană este singura şansă pentru salvarea celor 6 imobile.

„Am prezentat situația monumentelor abandonate după retrocedările făcute în temeiul Legii 10 și faptul că am epuizat toate posibilitățile legale de intervenție față de proprietari, pentru a lua măsuri față de aceste obiective”, a declarat directoarea DJC Neamţ. „Ultima posibilitate de intervenție este exproprierea, prevăzută de Legea nr. 33/1994, procedură care cade în sarcina autorităților publice locale. Am solicitat Consiliului Judeţean să analizeze posibilitatea inițierii acestui demers, care ar demonstra că autoritățile județului Neamț acordă atenția cuvenită protejării patrimoniului cultural local, domeniu prioritar ce face parte din Strategia Națională de Apărare a României”.

Monumentele care figurează pe lista cu propunerea de expropriere sunt conacul de la Gâdinţi, cazinoul de la Bălţăteşti, Conacul Carajda din Grumăzeşti, fosta clădire a Tribunalului din Piatra-Neamţ, Cercul Militar şi Casa Corbu.

Un alt monument, care se află în stare avansată de degradare după ce-a fost mistuit de un incediu, este conacul din Podoleni. Primăria s-a ocupat să curăţe interiorul de resturile rămase după incendiu şi intenţionează să acceseze fonduri europene pentru restaurare. “Eu îi încurajez pe toţi proprietarii şi administratorii de monumente să facă demersuri pentru a obţine fonduri şi nu doar finanţări europene, ci şi de la autorităţile locale sau de la Consiliul Judeţean”, a punctat Rocsana Josanu.

C.M.