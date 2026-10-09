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Premieră națională dedicată pelerinilor! „Rugăciunea” lui Brâncuși la Muzeul Mitropolitan Iași– o întâlnire între artă și taina sufletului

de Vlad Bălănescu

Cei aproape 40 de mii de pelerini veniți la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cele ale Sf. Paisie de la Sihăstria au ocazia rară de a admira, în premieră națională, una dintre capodoperele sculpturii românești: “Rugăciunea” de Constantin Brâncuși, expusă în această perioadă la Muzeul Mitropolitan situat sub catedrală.

Premieră națională dedicată pelerinilor! „Rugăciunea” lui Brâncuși la Muzeul Mitropolitan Iași– o întâlnire între artă și taina sufletuluiLucrarea este prezentată în cadrul expoziției „Sacrul la feminin. De la Facerea Lumii la Rugăciunea lui Brâncuși”, organizată prin colaborarea dintre Arhiepiscopia Iașilor și Muzeul Național de Artă al României.

“Vizitarea expoziției de la Muzeul Mitropolitan poate deveni astfel o prelungire a pelerinajului: un răgaz de liniște în care contemplarea artei ne conduce spre adâncul propriei ființe și ne deschide sufletul către Dumnezeu”, se arată într-un comunicat de presă remis redacției noastre de către organizatori.

Rugăciunea începe acolo unde cuvintele se sfârșesc!

Este pentru prima oară când sculptura „Rugăciunea” lui Brâncuși părăsește Muzeul Național de Artă al României și prima dată când ajunge la Iași.

Vernisajul expoziției are loc astăzi, 9 octombrie, de la ora 17.00.

“Sculptura s-a născut dintr-o poveste de iubire și durere petrecută la începutul secolului al XX-lea. După moartea prematură a soțului, Eliza Stănescu i-a încredințat lui Constantin Brâncuși realizarea unui monument funerar. Artistul a imaginat o femeie îngenuncheată, copleșită de suferință, dar adunată într-o tăcere care se deschide spre rugăciune. Realizată în anii 1907-1908, lucrarea marchează un moment important în desprinderea lui Brâncuși de reprezentarea clasică și în căutarea esenței lucrurilor.

Rugăciunea nu este o icoană și nici un obiect de cult, dar poate deveni pentru privitor o chemare la reculegere. Trupul îngenuncheat vorbește despre durere, iubire, smerenie și nădejde. În fața acestei opere, pelerinul poate recunoaște ceva din propriul său drum: osteneala călătoriei, povara purtată în taină, dorul după cei dragi și așteptarea ajutorului lui Dumnezeu.

Expusă în apropierea Sfintei Cuvioase Parascheva, cea care și-a prefăcut întreaga viață în rugăciune și dăruire, sculptura lui Brâncuși dobândește o rezonanță aparte. Ea ne amintește că rugăciunea începe uneori acolo unde cuvintele se sfârșesc și ne îndeamnă să trecem de la privire la reculegere, de la frumusețea formei la frumusețea inimii”, precizează sursa citată.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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