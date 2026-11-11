Premieră medicală la Iași: cel mai mic pacient cu transplant renal din România are doi ani și jumătate

Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași au realizat, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, două transplanturi renale la copii de doi ani și jumătate și șase ani, folosind rinichii prelevați de la un donator de un an și cinci luni. Pacientul cel mic, care cântărește 8,5 kilograme, a devenit cel mai mic beneficiar de transplant renal din România. Ambii copii au o evoluție favorabilă după operații.

Donatorul era un copil aflat în moarte cerebrală la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, ai cărui părinți au acceptat prelevarea organelor. Rinichii au fost transportați la Iași, unde au fost identificați doi beneficiari compatibili de pe lista națională de așteptare pentru transplant renal pediatric.

Operațiile au fost realizate cu participarea echipelor medicale de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Transplantul efectuat la copilul de doi ani și jumătate reprezintă o premieră națională prin greutatea foarte mică a pacientului. Acesta suferea de o afecțiune renală gravă și avea nevoie de transplant pentru a supraviețui.

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Luni, 9 noiembrie, medicii ieșeni au anunțat că ambii copii se recuperează favorabil după transplanturi. Pacientul de doi ani și jumătate avea deja o funcție renală normală, iar în cazul copilului de șase ani aceasta se îmbunătățea. Cei doi rămân sub supravegherea echipelor medicale care au participat la intervenții.

Sandu Munteanu

Foto: Facebook Agenția Națională de Transplant