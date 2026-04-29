Premieră. Executanți de lucrări pe drumurile publice, sancționați de polițiști

Verificările efectuate de polițiștii din municipiul Botoșani în cazul mai multor lucrări pe carosabil care implică restricții de circulație au scos la iveală nereguli pentru care au fost aplicate amenzi ce totalizează 12.000 lei. Este pentru prima dată când un inspectorat de poliție din Regiune Nord-Est anunță astfel de inițiative soldate cu sancțiuni pecuniare. „La data de 27 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune pentru verificarea modului de respectare a legislației rutiere de către executanți de lucrări la drumul public, ce implică restricții de circulație”, anunță Inspectoratul de poliție Județean Botoșani.

Acțiunea a avut loc pe principalele artere rutiere unde au fost avizate restricții de circulație, de către polițiști rutieri. „În cadrul activităților au fost verificate 8 lucrări avizate din municipiul Botoșani, iar în 3 dintre cazuri au fost constatate deficiențe, fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de 12.000 de lei, pentru încălcarea normelor legale privind modul de semnalizare a lucrărilor ce implică restricții de circulație”, mai arată sursa citată. Oamenii legii au identificat două zone cu deficiențe de semnalizare rutieră care vor face obiectul unei informări către administratorul drumului public.

FOTO IPJ Botoșani