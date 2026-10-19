Prefecturile din Nord-Est, în fierbere: demisii PNL înainte de Guvernul Niculescu, se pregătesc și cei din USR
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Prefecturile din Nord-Est, în fierbere: demisii PNL înainte de Guvernul Niculescu, se pregătesc și cei din USR

editor
de editor

Prefecții și subprefecții susținuți politic de PNL vor demisiona din funcții înaintea învestirii Guvernului condus de Luca Niculescu. Ilie Bolojan a anunțat că liberalii numiți în funcții cu sprijinul partidului își vor depune demisiile, după decizia PNL de a trece în opoziție. Măsura nu îi vizează pe funcționarii care au ocupat posturile prin concurs sau prin alte proceduri legale, a precizat liderul liberal, se referă strict la funcționari.

În regiunea de Nord-Est, vobim despre prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, prefectul județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, și de subprefectul județului Neamț, Iulian Jugan.

Votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu este programat marți, 20 octombrie. PNL a anunțat că va vota noul cabinet, dar va trece în opoziție. Ca imeginea să fie completă și prefecții și subprefecții USR ar urmaurmează să-și depună demisiile. Vorbim aici despre prefecții de Bacău, Botoșani, Neamț și Vaslui.

Practic, la nivelul Regiunii de Nord-Est este o schimbare totală la acest nivel, cel mai probabil PSD va fi partidul care va ocupa toate funcțiile.

Z.C.

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editor
editor
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