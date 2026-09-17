Prefectura Suceava anunță: 7.000 de evrei hasidici au tranzitat județul – pelerinii au intrat în țară prin cinci aeroporturi

Prefectura Suceava a făcut un bilanț al tranzitului pelerinilor evrei hasidici (mișcare religioasă apărută în secolul al XVIII-lea în estul Europei) care au tranzitat județul, spre Ucraina. Acțiunea a avut loc în contextul manifestărilor prilejuite de Anul Nou Evreiesc, sărbătoare care durează două zile și marchează data la care evreii cred a fost creat Universul și omul. Tranzitul pelerinilor cu ocazia marii sărbători a avut loc în perioada 7 – 17 septembrie, când autoritățile și structurile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice au acționat în sistem integrat, pentru protejarea participanților, menținerea ordinii publice și fluidizarea traficului. Pelerinii au intrat în țară prin aeroporturilor din Bacău, Iași, Suceava, Cluj și București.

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„Potrivit datelor centralizate la nivelul județului Suceava, în perioada 7 – 11 septembrie, aproximativ 7.000 de pelerini au părăsit România prin punctele de trecere a frontierei Siret și Vicovu de Sus, îndreptându-se către Ucraina. Pelerinii au ajuns în România prin intermediul a cinci aeroporturi- Bacău, Iași, București, Suceava și Cluj, iar deplasarea acestora către Ucraina s-a realizat prin județul Suceava.

În perioada 14 – 17 septembrie, în etapa de retur, peste 8.000 de pelerini au revenit din Ucraina în România prin punctele de trecere a frontierei din județul Suceava, de unde și-au continuat deplasarea, prin județul nostru, către aeroporturile din țară”, anunță Prefectura Suceava.

Anul Nou Evreiesc

Pe întreaga perioadă, structurile implicate au acordat o atenție deosebită siguranței participanților, fluidizării traficului și prevenirii oricăror situații care ar fi putut afecta desfășurarea normală a tranzitului. „Gestionarea misiunii s-a realizat printr-o bună cooperare interinstituțională, structurile implicate acționând coordonat și adaptând măsurile în funcție de dinamica deplasărilor. Prefectul județului Suceava mulțumește tuturor instituțiilor și structurilor implicate pentru profesionalism, disponibilitate și buna colaborare, precum și pentru modul coordonat în care au gestionat această misiune”, mai arată sursa citată.

FOTO Prefectura Suceava

(G. S.)