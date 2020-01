Joi, 23 ianuarie, George Lazăr, prefectul judeţului Neamţ a vizitat Primăria Vânători-Neamţ. Oficialul s-a întâlnit cu primarul Adriana Petrariu, cu secretarul comunei, Alina Floş şi cu membri ai Consiliului Local. În aceeaşi zi, prefectul a mai avut întâlniri de lucru pe la mai multe primării de pe Valea Muntelui, dar şi o vizită neoficială la primarul Daniel Harpa.

„Am venit la o întâlnire de lucru la Pimăria Vânători, într-o şedinţă cu doamna primar, cu doamna secretar şi cu membrii Consiliului Local, pentru a discuta probleme care ţin de buna colaborare interinstituţională dintre Instituţia Prefectului şi primărie. Aici vorbim de aspecte care ţin de verificarea legalităţii actelor întocmite de către primărie, de şedinţele de fond funciar, de situaţiile de urgenţă sau de o zonă de colaborare între Instituţia Prefectului şi sprijinul pe care îl putem acorda primăriei, pentru susţinerea investiţiilor pe care le are. Problemele ridicate de doamna primar şi de consilierii locali au fost pe zona de investiţii pe covor asfaltic pe o parte dintre străzi şi pentru construcţie de locuinţe tip ANL. Deocamdată, am înţeles că au depus câteva proiecte. Fiecare comunitate merită sprijin din partea Guvernului României. Am fost la mai multe primării de pe Valea Muntelui, iar până la această oră am fost la aproximativ 20 de întâlniri cu primari, iar în perioada următoare vreau să ajung în fiecare primărie din totalul de 83 de primării”, ne-a declarat prefectul George Lazăr.

Despre întâlnirea cu primarul Daniel Harpa, prefectul a explicat: „Am fost şi la Primăria Târgu Neamţ, unde am avut o întâlnire cu domnul primar Daniel Harpa, dar nu a fost o şedinţă. Am trecut pentru a discuta cu dânsul despre câteva petiţii, care au ajuns la Instituţia Prefectului, solicitări ale unor cetăţeni din Târgu Neamţ. Am trecut să-l salut, dar în perioada următoare vom ajunge şi la primăria din Târgu Neamţ, unde vom avea o întâlnire cu conducerea primăriei şi consilierii locali”. (C.T. STURZU)