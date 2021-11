Astăzi, 23 noiembrie, Maria Pantazi, o femeie în vârstă de 100 de ani din Piatra Neamț a fost vaccinată cu doza booster împotriva COVID-19. Imagini de la vaccinare puteți vedea aici.

Doamna Pantazi a declarat: „Am împlinit de curând 100 de ani. De-a lungul vieții am fost o persoană bolnăvicioasă, am avut meningită pe vremea când antibioticele erau rare, am avut hepatită, am suferit cu rinichii și de peste 20 ani am o bronșită cronică obstructivă BPOC. Dar ceea ce m-a ținut în viață a fost încrederea în medici și medicamente. La vârsta noastră sunt foarte importante și necesare.

M-am vaccinat pentru că vreau să mă păzesc singură de boala. Nu prea știu ce fac alții, nu pot controla ce vor sau nu, ce fac sau nu.

Așa că fiecare își are grija lui.”

Prefectul județului Neamț, George Lazăr, care s-a deplasat la domiciul doamnei Pantazi a transmis un mesaj pe care îl puteți citi mai jos.

„Astăzi am revenit la doamna Maria Pantazi. Un om care mă impresionează cu fiecare discuție. Un om atât de prezent, atât de rațional, așa cum puteți sesiza și din declarația dânsei.

Înțelege și apreciază evoluția medicinei. Înțelege și apreciază efortul depus de medici, dar, mai presus de toate, înțelege că responsabili de propria noastră bunăstare suntem, în primul rând, noi înșine.

Pentru dânsa, vaccinul ține de normalitate. Așa că astăzi, în urma solicitării pe care a făcut-o, doamna Maria Pantazi a primit doza booster a vaccinului anti-covid.

Îmi doresc ca în comunitatea noastră să existe mai mulți oameni care să se gândească, în primul rând, la sănătatea lor. Să înțeleagă că efectele trecerii prin boală pot fi unele grave, că pot rămâne cu sechele. Să înțeleagă că cea mai ușoară formă de protecție este vaccinul.

La depunerea jurământului pentru funcția de prefect am jurat să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Neamț.

Însă pentru a îndeplini acest deziderat, în aceste vremuri de pandemie, am nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Este nevoie și de implicarea dumneavoastră. Este nevoie de unitate. Este nevoie de umanitate.

Vaccinul salvează vieți! Așa că hai să ne salvăm!

Totodată, doresc să îi mulțumesc domnului doctor Bogdan Mahu, coordonatorul acțiunii de vaccinare și întregii echipe care asigură atât vaccinarea în centrele de vaccinare din Piatra Neamț cât și prin intermediul echipelor mobile, făcând posibilă vaccinarea persoanelor care nu se pot deplasa, așa cum este cazul doamnei Pantazi.

George Lazăr

Prefect al Județului Neamț”