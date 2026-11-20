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Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță oprirea programată a portalului e-SănătateaMea. Măsura este valabilă până la data de 24 noiembrie și se datorează unor lucrări tehnice.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează utilizatorii că în perioada 20–24 noiembrie 2026 portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil, în scopul efectuării unor lucrări de actualizare tehnică.

Intervențiile vizează funcționalitatea de programare la medic și au ca scop îmbunătățirea acesteia, pentru a facilita utilizarea portalului.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și le mulțumim utilizatorilor pentru înțelegere”, anunță CNAS.