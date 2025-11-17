Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

Populația unui sat din România este evacuată în urma unui atac rusesc cu drone în portul Ismail din Ucraina

de Vlad Bălănescu

După ce în ultimele luni au căzut mai multe fragmente de drone, despre care am fost asigurați că sunt rusești, astăzi putem vorbi despre urmări directe pentru populația unei localități românești în urma unui atac rusesc la graniță. Locuitorii din satul Plauru, comuna Ceatalchioi, județul Tulcea sunt evacuați de autorități. Motivul este un atac rusesc cu drone împotriva unei nave ucrainene din zona Izmail. O navă încărcată cu gaze lichefiate a luat foc și există pericol de explozie.

Populația unui sat din România este evacuată în urma unui atac rusesc cu drone în portul Ismail din UcrainaÎn urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și animalelor din localitatea Plauru, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ.

Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează”, precizează un comunicat al serviciilor de urgență.

Sursa foto G4 Media

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
