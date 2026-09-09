Pompierii nemțeni își deschid porțile de Ziua Pompierilor

Ziua Pompierilor din România va fi sărbătorită și în județul Neamț printr-o serie de activități. Pe 13 septembrie, pompierii români își sărbătoresc ziua, iar salvatorii nemțeni îi invită pe cetățeni să le fie alături.

Manifestările încep vineri, 11 septembrie, la Piatra Neamț, unde, pe platoul Curții Domnești, va avea loc un ceremonial militar. Evenimentul va începe la ora 11:00.

Tot pe 11 și 12 septembrie, între orele 10:00 și 18:00, pompierii organizează „Ziua Porților Deschise” în subunitățile din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Teiului.

Cei care vor trece pragul unităților de pompieri vor putea vedea tehnica de intervenție, vor afla mai multe despre misiunile salvatorilor și vor putea discuta direct cu pompierii.

Duminică, 13 septembrie, între orele 10:00 și 18:00, vor fi organizate activități de informare preventivă, demonstrații de acordare a primului ajutor, prezentări privind comportamentul în situații de urgență și expoziții ale tehnicii de intervenție.

Activitățile se vor desfășura în trei puncte din județ:

– Piatra Neamț – parcarea Centrului Comercial Shopping City Piatra Neamț,

– Roman – parcarea Centrului Comercial Roman Value Centre,

-Târgu-Neamț – Parcul Central.

„Pompierii sunt mereu acolo unde este nevoie. De Ziua Pompierilor, hai să fim împreună! Vă așteptăm cu drag!”, au transmis reprezentanții ISU Neamț

Foto: ISU Neamț