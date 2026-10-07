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Pompierii intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche) din Piatra Neamț. Risc de cădere a unor elemente din acoperiș

de Croitoru Angela
Elemente din acoperișul Bisericii Precista Veche din municipiul Piatra Neamț s-au desprins parțial și amenințau să cadă. Dată fiind înălțimea clădirii, acestea puteau răni grav pe cineva, așa încât, printr-un apel la SNAU 112 a fost solicitată intervenția pompierilor pentru îndepărtarea acestora.
Pompierii intervin la Biserica "Adormirea Maicii Domnului " (Precista Veche) din Piatra Neamț. Risc de cădere a unor elemente din acoperiș
Un echipaj de pompieri cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime intervine în municipiul Piatra-Neamț pentru îndepărtarea unor elemente componente din acoperișul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului ” (Precista Veche), care prezintă risc de cădere”, precizează căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.
Vom reveni cu amănunte.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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