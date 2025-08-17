Pompierii români care fac parte din modulul specializat pentru stingerea incendiilor au ajuns sâmbătă, 16 august, în Republica Elenă, unde vor acționa pentru sprijinirea autorităților locale în lupta cu flăcările. Din acest contingent fac parte și salvatori nemțeni, pregătiți să intervină în misiunile de lichidare a incendiilor de vegetație.

Printre cei trimiși în Grecia se numără lt. Perju Rareș, locțiitor comandant al Detașamentului Piatra-Neamț, care va îndeplini funcția de on-site commander, precum și plt. adj. șef Radu Marian, plt. adj. Agapie Dumitru, sg. maj. Gherasim Gheorghe, sg. maj. Habic Denis, sg. maj. Toader Ioana(mai multe detalii aici), sg. maj. Urzică Ioan și sld. Papară Cosmin. Aceștia provin din detașamentele Piatra-Neamț și Târgu-Neamț și au fost selectați pentru experiența și pregătirea lor în gestionarea intervențiilor complexe.

Misiunea lor se înscrie în efortul comun al pompierilor români și europeni de a limita efectele devastatoare ale incendiilor care afectează în această perioadă Republica Elenă.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț