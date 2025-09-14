Ziua Pompierilor din România a fost sărbătorită la Piatra-Neamț printr-o ședință festivă vineri, 12 septembrie, găzduită de sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean. Emoția momentului a fost dată de recunoașterea meritelor celor care, zi de zi, sunt gata să își riște viața pentru a salva pe alții.
Cu acest prilej, opt cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au fost avansate în grad, ca semn de apreciere pentru activitățile desfășurate.
- în gradul de locotenent-colonel: maiorii Varganici Adrian, șef Centru Operațional, și Grancea Andrei, desemnat șef al Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților;
- în gradul de căpitan: locotenentul Covasan Mircea, din cadrul Compartimentului Juridic;
- în gradul de plutonier adjutant șef: plutonierii adjutanți Manolache Vasile (Detașamentul Târgu-Neamț – Garda 2 Poiana Teiului) și Macovei Alexandru (Detașamentul Piatra-Neamț);
- în gradul de plutonier adjutant: plutonierii majori Leahu Adrian (Detașamentul Roman) și Manolache Petru (Detașamentul Piatra-Neamț);
- în gradul de plutonier: sergent major Știubei Daniel, din cadrul Serviciului Logistic.
Un moment deosebit l-a constituit anunțarea faptului că titlul onorific de „Pompierul anului” la nivel național a revenit plutonierului Habic Denis, subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț. Această distincție aduce nu doar onoare pompierului premiat, ci și întregului colectiv ISU Neamț
