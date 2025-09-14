Ziua Pompierilor din România a fost sărbătorită la Piatra-Neamț printr-o ședință festivă vineri, 12 septembrie, găzduită de sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean. Emoția momentului a fost dată de recunoașterea meritelor celor care, zi de zi, sunt gata să își riște viața pentru a salva pe alții.

Cu acest prilej, opt cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au fost avansate în grad, ca semn de apreciere pentru activitățile desfășurate.

în gradul de locotenent-colonel: maiorii Varganici Adrian, șef Centru Operațional, și Grancea Andrei, desemnat șef al Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților;

în gradul de căpitan: locotenentul Covasan Mircea, din cadrul Compartimentului Juridic;

în gradul de plutonier adjutant șef: plutonierii adjutanți Manolache Vasile (Detașamentul Târgu-Neamț – Garda 2 Poiana Teiului) și Macovei Alexandru (Detașamentul Piatra-Neamț);

în gradul de plutonier adjutant: plutonierii majori Leahu Adrian (Detașamentul Roman) și Manolache Petru (Detașamentul Piatra-Neamț);

în gradul de plutonier: sergent major Știubei Daniel, din cadrul Serviciului Logistic.

Un moment deosebit l-a constituit anunțarea faptului că titlul onorific de „Pompierul anului” la nivel național a revenit plutonierului Habic Denis, subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț. Această distincție aduce nu doar onoare pompierului premiat, ci și întregului colectiv ISU Neamț

Denisa POPA