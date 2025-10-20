Polițiștii nemțeni în acțiune. Măsuri sporite pentru siguranța pietonilor și bicicliștilor

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț continuă seria de activități preventive dedicate siguranței pietonilor și bicicliștilor, după o creștere îngrijorătoare a numărului de accidente produse în județ. Măsurile fac parte din Planul național de măsuri pentru pietoni și bicicliști, derulat la nivel național.

În această săptămână, polițiștii acționează pe drumurile din întreg județul, informând pietonii despre importanța traversării regulamentare, respectarea semnelor de circulație și evitarea folosirii telefonului mobil în timpul traversării străzii. Campania urmărește, totodată, conștientizarea riscurilor la care se expun cei care ignoră regulile elementare de siguranță rutieră.

Reprezentanții IPJ Neamț reamintesc pietonilor să traverseze doar prin locurile marcate, să se asigure temeinic, să evite traversarea în fugă și să poarte haine vizibile, mai ales pe timp de noapte.

Acțiunile au loc în contextul în care, în ultimele zile, în județ s-au produs mai multe accidente soldate cu rănirea unor pietoni și bicicliști.

La Borca, în data de 19 octombrie, în jurul orei 11:15, o femeie în vârstă de 79 de ani a fost rănită după ce a traversat neregulamentar și a fost accidentată de un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani.

În aceeași zi, în jurul orei 18:40, la Trifești, un biciclist de 35 de ani, aflat sub influența alcoolului (1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat), a fost rănit după ce a intrat în coliziune cu un autoturism.

Pe data de 18 octombrie, în jurul orei 10:38, în Piatra Șoimului, o șoferiță de 39 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă și a lovit un bărbat de 49 de ani aflat în afara carosabilului. Victima a fost transportată la spital pentru pentru îngrijiri de specialitate.

La numai câteva ore distanță, la Târgu Neamț, în jurul orei 15:30, o minoră de 9 ani a fost accidentată de un tânăr de 19 ani, după ce s-a angajat în traversarea neregulamentară a străzii.

Toți șoferii implicați au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. În toate cazurile s-au deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă.

IPJ Neamț face apel la toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să manifeste responsabilitate, pentru ca drumurile județului să fie mai sigure pentru toți.

Foto: IPJ Neamț