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Polițiștii nemțeni au dat 27 sancțiuni și au imobilizat 2 vehicule în cadrul operațiunii Truck&Bus

de Croitoru Angela

O serie de verificări efectuate de polițiștii rutieri din Neamț în această săptămână pentru legalitatea transporturilor rutiere de persoane a vizat în special transportul elevilor și s-a lăsat cu mai multe sancțiuni.

Acțiunea a vizat depistarea și sancționarea încălcărilor normelor legale care reglementează activitățile de transport rutier de persoane, particularizat pentru transportul de elevi, verificarea legalității tipului de transport, sub aspectul autorizării, precum și a documentelor necesare și obligatorii a fi deținute la bordul autovehiculelor destinate transportului rutier de elevi și depistarea activităților ilegale de transport rutier de elevi.

Polițiștii au testat cu aparatul etilotest conducătorii de autovehicule care efectuează acest gen de transport, în vederea identificării conducătorilor care conduc sub influența băuturilor alcoolice.

În urma activităților desfășurate, au fost oprite, pentru control 97 de autovehicule destinate transportului de elevi„, precizează Serviciul Comunicare al IPJ Neamț.

Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare, au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale

  • 24, pentru abateri de la Codul Rutier (O.U.G. 195 din 2002);
  • 2 la H.G. 1317 din 2023 privind transportul rutier și sancțiunile aplicabile;
  • una la O.G. 37 din 2007 ce stabilește cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă.

Pe parcursul acțiunii au fost dispuse, de asemenea, 2 imobilizări de autovehicule.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării normelor rutiere ce au ca scop prevenirea și reducerea accidentelor rutiere, conchide sursa citată.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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