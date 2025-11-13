Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

La data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români, aflați în misiune de supraveghere și control al traficului rutier, au depistat în flagrant delict, pe DN2 – E85, în localitatea Secuieni, un bărbat care transporta animale fără a deține documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege.

Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Neamț, în cadrul unei campanii privind verificarea transportului de animale vii.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat, fapt ce constituie infracțiune. În momentul în care i s-a adus la cunoștință că urmează să fie întocmit dosar penal, acesta a încercat să ofere polițiștilor 200 de euro, cu scopul de a evita măsurile legale.

Cei doi polițiști au refuzat și au condus persoana în cauză la sediul secției, unde au fost dispuse măsuri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 8 persoane și au verificat 9 autovehicule care transportau animale sau produse agricole. În urma controalelor, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, respectiv una privind circulația pe drumurile publice, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 3.100 de lei.

Ulterior, în intervalul orar 16:00 – 20:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Români au desfășurat o nouă serie de activități pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică. Au fost legitimate 28 de persoane și verificate 25 de autoturisme. De asemenea, au fost instituite filtre rutiere, iar în urma verificărilor efectuate au fost constatate 4 abateri la regimul circulației rutiere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate 17 situații în care polițiștii au refuzat sume de bani oferite ca mită.