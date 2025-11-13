Infracțional NeamțACTUALITATEINFRACȚIONAL

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro

de Popa Denisa

Polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euroLa data de 12 noiembrie, în jurul orei 09:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români, aflați în misiune de supraveghere și control al traficului rutier, au depistat în flagrant delict, pe DN2 – E85, în localitatea Secuieni, un bărbat care transporta animale fără a deține documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege.

Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Neamț, în cadrul unei campanii privind verificarea transportului de animale vii.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat, fapt ce constituie infracțiune. În momentul în care i s-a adus la cunoștință că urmează să fie întocmit dosar penal, acesta a încercat să ofere polițiștilor 200 de euro, cu scopul de a evita măsurile legale.

Cei doi polițiști au refuzat și au condus persoana în cauză la sediul secției, unde au fost dispuse măsuri legale.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 8 persoane și au verificat 9 autovehicule care transportau animale sau produse agricole. În urma controalelor, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, respectiv una privind circulația pe drumurile publice, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 3.100 de lei.

Ulterior, în intervalul orar 16:00 – 20:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală Români au desfășurat o nouă serie de activități pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică. Au fost legitimate 28 de persoane și verificate 25 de autoturisme. De asemenea, au fost instituite filtre rutiere, iar în urma verificărilor efectuate au fost constatate 4 abateri la regimul circulației rutiere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate 17 situații în care polițiștii au refuzat sume de bani oferite ca mită.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane
Articolul următor
FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Ultima ora

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
ACTUALITATE

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și...
INFRACȚIONAL

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 - 8...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
EVENIMENT

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei....

Categorii

ECONOMIE

Anunț public de solicitare din partea Arhiepiscopiei Iașilor

Arhiepiscopia Iașilor anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de...
ACTUALITATE

Sute de profesori și părinți au cerut demisia ministrului Daniel David în timpul unui live

Joi, 13 noiembrie, la ora 13:00, ministrul Educației și...
INFRACȚIONAL

FOTO. Controale în domeniul silvic: amenzi de 50.000 de lei și două infracțiuni constatate în Neamț

Polițiștii nemțeni au desfășurat, în perioada 6 - 8...
ECONOMIE

Nord Arin aduce mobilierul românesc din lemn masiv în spațiul artei contemporane

Producătorul român, Nord Arin celebrează 105 ani de tradiție...
EVENIMENT

Coiful de la Coțofenești renaște în ciocolată la Chocolate Saga Iași

Între 14 și 16 noiembrie, Iași devine capitala ciocolatei....
SOCIAL

Atenție șoferi! Controale RAR! Sancțiuni de până la 30.000 de lei pentru nereguli la mașinile second-hand

Registrul Auto Român (RAR) efectuează în această perioadă controale...
INFRACȚIONAL

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

În urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în...
INFRACȚIONAL

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Un control la un punct de lucru al unei...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale