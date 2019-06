Polițiștii din Neamț nu fac excepție față de cei din restul țării în materie de ”înzestrare”. Iar lipsa vestelor anti-glonț și anti-înjunghiere, precum și lipsa unor arme performante expun oamenii legii unor riscuri reale, în lupta lor cu infractorii. După ce un polițist din Recaș a sfârșit împușcat de un urmărit internațional, o parte din șefii de servicii operative din Poliția Neamț au făcut rapoarte pentru a solicita veste corespunzătoare. De fapt este expresia unei speranțe, deșarte de multe ori până acum, că ministerul – prin exponenții cu putere de decizie – se va îndura să investească în cea mai importantă parte a unei instituții care trebuie să apere cetățenii onești de infractori, și anume resursa umană.

Din datele neoficiale pe care le-am obținut rezultă că sunt insuficiente veste anti-glonț până și la Serviciul de Acțiuni Speciale – ”mascații” care intervin în situații de risc maxim. Și oricum vestele anti-glonț, care au plăci ceramice sau din titan, cântăresc atât de mult (între 15 și 25 de kilograme) încât este foarte greu și pentru un om cu o condiție fizică de invidiat să le poarte ore în șir și să mai și alerge după infractori astfel ”echipat”. Mai mult, în ciuda modelelor ”antice” nici eficiența nu este pe seara greutății. Un glonte de calibru 9 mm, de exemplu, este destul de dificil de ”reținut” de o asemenea vestă. Mai bune s-au dovedit vestele anti-înjunghiere, care sunt de generație mai recentă, mai ușoare, dar și mai…puține. Serviciul de Investigații Criminale – serviciu operativ unde toată lumea are de-a face cu cei mai periculoși infractori (criminali, violatori, tâlhari) -, are în dotare exact două veste anti-înjunghiere și 8 veste anti-glonț. În condițiile în care 5 lucrători din cadrul acestui serviciu muncesc la Compartimentul ”Urmăriri”, adică se ocupă exact cu prinderea răufăcătorilor de calibru. La fel de descoperiți sunt polițiștii de la Serviciul de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care aleargă după braconieri și după cei care dețin arme ilegal (să ne amintim de cazul bărbatului din Farcașa care și-a împușcat mortal soția cu o pușcă artizanală, de exemplu). Și în aceeași situație sunt polițiștii de ordine publică ale căror atribuții de serviciu presupun intervenții când se fac apeluri la 112. Pe scurt, ca să poată funcționa în condiții de minimă siguranță, IPJ Neamț ar avea nevoie de cel puțin 300 de veste anti-glonț eficiente. În mod oficial nu ni s-a comunicat câte deține, pentru că informația nu este destinată publicității, dar oricum dotarea este mult sub necesar. Același lucru este valabil și în privința armamentului, majoritatea polițiștilor având pistoale Carpați model 1974, niște arme complet depășire și cu erori semnificative la tragere. Pistoalele Glock, complet insuficiente ca număr, au fost distribuite mascaților și polițiștilor de la serviciile de mare risc.

Având în vedere dotarea precară a polițiștilor, în contextul în care doar în mandantul ministrului Carmen Dan 4 oameni ai legii și-au pierdut viața în misiune, Sindicatul Europol va desfășura mâine o acțiune de protest în fața Prefecturii Neamț. Probabil se vor strânge câțiva protestatari care vor solicita demisia ministrului Afacerilor Interne. Și mai probabil acțiunile de acest gen vor avea cam același efect ca și rapoartele prin care se solicită veste și arme. În fond, este o atitudine de înțeles, în contextul în care țara are alte priorități. Ca de exemplu dotarea Jandarmeriei ca să facă față mitingurilor de tipul celui de pe 10 august anul trecut.

C.M.