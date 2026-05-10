Polițiști din Roman au salvat un bărbat care a încercat să își ia viața

Doi polițiști din Roman au intervenit la timp și au salvat viața unui bărbat de 38 de ani care a încercat să recurgă la un gest extrem, în localitatea Hociungi.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe data de 27 aprilie, când agentul de poliție Geman Denis Gabriel și agentul principal de poliție Tache Georgeta Elena se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la locuința unei femei de 37 de ani.

La aceeași adresă se afla și concubinul acesteia, care, la un moment dat, a plecat către propria locuință. La scurt timp, cei doi polițiști au observat că bărbatul recursese la o tentativă de suicid, fiind găsit atârnat de o grindă a imobilului.

Agenții au intervenit imediat, au tăiat cablul electric folosit de acesta, l-au coborât și i-au acordat primul ajutor, așezându-l într-o poziție sigură până la sosirea echipajului medical.