Polițist reținut după ce ar fi cerut zeci de mii de euro pentru a interveni la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț

Presa centrală anunță, pe surse, că un polițist ar fi fost reținut de DNA pentru trafic de influență. Mai exact, el ar fi cerut bani unei femei spunând că ar putea interveni asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, pentru ca ea să nu fie acuzată, după ce a fost prinsă conducând fără permis. Pentru această, polițiștul ar fi primit 13.000 de euro.

Ulterior, concubinul femeii ar fi dat polițistului bani pentru a scăpa de o măsură preventivă privativă de libertate într-un dosar în care bărbatul era acuzat că i-a tăiat cauciucurile fostei partenere. În această speță, polițistul ar fi primit suma de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline la un restaurant din Târgu Neamț. Imediat după ce s-ar fi dat acești bani, ofiței din cadrul DNA Bacău ar fi intervenit și reținut pe polițist pentru 24 de ore.

G4Media anunță, de asemenea, că polițiștul vizat de anchetă va fi dus în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Vom reveni cu amănunte.