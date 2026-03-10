Polițist nemțean vicecampion național la Freestyle Kickboxing

Podoleanu Mihai Adrian, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț a obținut titlul de vicecampion național la Freestyle Kickboxing. Pe 7 martie acesta s-a clasat pe locul secund la Campionatul Național de Freestyle Kickboxing, competiție organizată de Federația Română de Freestyle Kickboxing, care a reunit aproximativ 400 de sportivi din întreaga țară. Evenimentul a fost unul dintre cele mai importante din calendarul competițional al acestui sport, reunind sportivi de performanță din numeroase cluburi și categorii de greutate.

Printre participanți s-a numărat și Podoleanu Mihai Adrian, polițist în cadrul Serviciului de Pregătire Profesională Neamț, pe linia de educație fizică și autoapărare. Acesta a concurat la proba de Freestyle Kickboxing, categoria -80 kg, reușind un parcurs foarte bun în competiție și calificându-se în finală. La finalul confruntărilor a obținut locul II la nivel național, devenind vicecampion național la categoria sa.

„Pe această cale vreau să îi mulțumesc antrenorului meu, Lupu Norocel, din cadrul clubului Sabaki Wolf Buhuși, precum și colegilor mei din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională, care m-au sprijinit și m-au ajutat în pregătirea fizică pentru această competiție”, a declarat vicecampionul național.

Podoleanu Mihai Adrian este încadrat direct în structurile Ministerului Afacerilor Interne, din anul 2016, iar pe lângă activitatea profesională este un pasionat al sportului, în special al sporturilor de contact. De-a lungul anilor a reușit să obțină numeroase medalii la competiții naționale, europene și mondiale, în discipline precum Karate Full Contact, Kickboxing, Pangration Athlima și Brazilian Jiu-Jitsu. În afara activităților profesionale și sportive, își dedică timpul liber familiei, bucurându-se de momentele petrecute alături de soție și cele două fiice ale sale.

FOTO IPJ Neamț