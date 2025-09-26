Polițist nemțean prins în flagrant când primea 15.000 de euro. Acuzațiile aduse de DNA

Direcția Națională Anticorupție a dat un comunicat pe site-ul său în care confirmă o informație apărută inițial, pe surse, în presa națională despre un polițist din Neamț care ar fi solicitat, în total, aproape 30.000 de euro pentru a interveni pe lângă persoane din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț. El ar fi promis că putea ajuta persoanele să scape de problemele legale cu care se confruntau.

Comunicatul integral al DNA îl puteți citi mai jos.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 25 septembrie 2025, față de suspectul VIERU SERGIU VASILE, agent de poliție în cadrul Secției de Poliție Crăcăoani – I.P.J. Neamț, pentru comiterea a două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 07 martie 2025, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile, a depistat o persoană conducând un autovehicul pe drumurile publice de pe raza loc. Bălțătești, jud. Neamț, fără a deține permis de conducere. Prin urmare, în evidențele Secției de Poliție Crăcăoani din cadrul I.P.J. Neamț a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect această infracțiune.

Ulterior acestui moment, suspectul Vieru Sergiu Vasile, i-ar fi pretins numitului C.C. (concubinul persoanei cercetate pentru conducere fără permis) suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar și asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, cu promisiunea că va asigura soluționarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei.

Astfel, cu prilejul a două întâlniri, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile ar fi primit de la numitul C.C. în scopul precizat anterior, sumele de 25.000 de lei, respectiv 40.000 de lei.

La data de 24.09.2025, în contextul în care numitul C.C. dobândise calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, în cadrul unor discuții purtate cu primul la domiciliul acestuia, suspectul Vieru Sergiu Vasile ar fi pretins de la acesta suma de 15.000 de euro, în vederea exercitării influenței asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluție favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată a numitului C.C.

Ulterior, la data de 25.09.2025, cu prilejul unei întâlniri derulate pe raza orașului Târgu Neamț, persoana în cauză ar fi remis agentului de poliție Vieru Sergiu Vasile în scopul precizat anterior, sumele de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline (în total echivalentul a aproximativ 14.950 euro), moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Suspectului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de Procedură Penală”.