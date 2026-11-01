Polițist nemțean, performanță la Campionatul Mondial de Skanderbeg
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Polițist nemțean, performanță la Campionatul Mondial de Skanderbeg

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Agentul de poliție Lupu Cosmin-Gabriel din cadrul IPJ Neamț, Secția nr. 3 Poliție Rurală Săbăoani, a participat la Campionatul Mondial de Skanderbeg unde a obținut rezultate remarcabile. „Pasiunea pentru acest sport l-a purtat pe scena unei competiții internaționale importante. În perioada 28 – 30 octombrie, acesta a participat la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfășurat în India, unde a reprezentat cu mândrie România și a obținut un rezultat deosebit, clasându-se pe locul al IV-lea, mondial la categoria 110+kg”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În spatele acestei performanțe se află numeroase ore de antrenament, perseverență și dorința permanentă de a deveni mai bun. Polițistul Lupu Cosmin-Gabriel a reușit să îmbine cariera solicitantă cu sportul de performanță care presupune o bună organizare, voință și motivație puternică. „Rezultatul obținut în India reprezintă o realizare de care ne putem bucura cu toții și un exemplu că profesionalismul, disciplina și spiritul competitiv nu se manifestă doar în activitatea profesională, ci și prin pasiuni cultivate cu seriozitate și dedicare. Îl felicităm pentru rezultatul obținut, pentru efortul depus și pentru modul în care demonstrează că performanța nu are limite atunci când este susținută de muncă, ambiție și pasiune!”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO: IPJ Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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