ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Un polițist din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna a fost acroșat de un autoturism în timp ce traversa strada pe marcajul pietonal. Accidentul s-a produs duminică, 22 noiembrie, în jurul orei 10:00.

La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 69 de ani, din București. În urma impactului, polițistul a suferit leziuni la nivelul piciorului drept și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, acesta a fost externat.

„Atât conducătorul auto, cât și polițistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor, în care s-a produs evenimentul rutier.

Față de conducătorul auto a fost dispusă măsura tehnico administrativă a reținerii permisului de conducere”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.