Polițist de frontieră judecat pentru traficarea influenței

Un polițist de frontieră din cadrul Poliției de Frontieră Răducăneni, din localitatea Grozești, județul Iași, a fost trimis în judecată după ce a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Fapta a avut loc la începutul anului, pe 17 ianuarie, când un bărbat, A.L.P. a fost depistat conducând sub influența alcoolului, constatarea fiind făcută de o patrulă din cadrul Poliției de Frontieră.

„A doua zi, unul dintre membrii echipajului de poliție de frontieră care a efectuat constatarea, inculpatul I.C.C. (agent șef principal la momentul menționat) l-a abordat pe A.L.P., prin intermediul unor aplicații de telefonie mobilă, precizându-i că, în schimbul unei sume de bani, poate interveni la Institutul de Medicină Legală, pentru consemnarea în buletinul de analiză toxicologică (alcoolemie), ce urma a fi întocmit, a unei valori mai mici decât cea rezultată efectiv”, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluționare la Tribunalul Iași. „Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penale și că trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecarea cauzei, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale sau luarea altor măsuri procesuale, așa cum sunt acestea reglementate de Codul de procedură penală, nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

(G. S.)