Poliția Neamț organizează examen pentru viitori detectivi particulari

Poliția Neamț organizează examen pentru viitori detectivi particulariInspectoratul de Poliție Județean Neamț organizează pe data de 5 iunie 2026 examenul de atestare a calității de detectiv particular, destinat persoanelor care doresc să practice această profesie.

Examenul va avea loc de la ora 10:00, la sediul IPJ Neamț din municipiul Piatra Neamț, strada Eroilor nr. 16.

Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care să aibă domiciliul în județul Neamț, cetățenia română sau a unui stat membru UE, studii medii finalizate și pregătire specifică în domeniu, să fie apți din punct de vedere medical și să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Dosarele de înscriere pot fi depuse până la data de 27 mai, la sediul instituției, iar taxa pentru susținerea examenului este de 292 de lei.

Examenul include o probă scrisă tip grilă, cu 20 de întrebări, urmată de un interviu pentru candidații declarați admiși. Rezultatele finale vor fi afișate timp de 10 zile, iar contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișare.

Tematica examenului include noțiuni de drept penal, drept constituțional, protecția datelor personale, exercitarea profesiei de detectiv particular și protecția informațiilor clasificate.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0233/207000 și 0753/133013 sau aici.

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
