Poliția Locală Piatra Neamț – acțiune de informare în rândul cetățenilor despre modul corect de depozitare a deșeurilor

Polițiștii locali din Piatra Neamț au demarat o campanie de informare în comunitate referitor la modul corect de depozitare a deșeurilor, importanța reciclării și a colectării selective. Au fost vizați nu doar pietrenii ci și agenții economici și asociațiile de proprietari.

„Pietrenii au primit materiale informative și afișe care subliniază responsabilitatea fiecăruia dintre noi în menținerea unui oraș curat, sănătos și lipsit de poluare. Campania pune accent pe sortarea corectă a deșeurilor – un gest simplu, dar esențial pentru reducerea poluării. La fel de importante sunt evitarea risipei alimentare, diminuarea cantității de deșeuri generate și încurajarea reparării sau refolosirii obiectelor care altfel ar ajunge la groapa de gunoi.

Deșeurile voluminoase – precum mobilierul, covoarele sau saltelele – sunt colectate gratuit de către SC Brantner în cadrul campaniilor anuale. În afara acestor perioade, ridicarea lor se face la cerere, contra cost, de către operatorul de salubritate. Același operator poate ridica, tot contra cost, și resturile provenite din lucrări de construcții, la solicitarea beneficiarului”, conform unui comunicat al Poliției Locale Piatra Neamț.

În ce privește deșeurile de mari dimensiuni, acestea pot fi duse direct la cele trei puncte de colectare: depozitul de pe strada Valea Albă – luni, miercuri și vineri, între orele 08.00–14.00; depozitul de pe strada Mărăței nr. 184 – marți și joi, între orele 08.00–16.00; depozitul de pe strada Ghe. Doja – de luni până vineri, între orele 08.00–14.00. Depozitarea deșeurilor în afara containerelor nu este permisă iar încălcarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei.

