Poliția Locală Piatra Neamț – acțiune de informare în rândul cetățenilor despre modul corect de depozitare a deșeurilor

de Sofronia Gabi

Polițiștii locali din Piatra Neamț au demarat o campanie de informare în comunitate referitor la modul corect de depozitare a deșeurilor, importanța reciclării și a colectării selective. Au fost vizați nu doar pietrenii ci și agenții economici și asociațiile de proprietari.

Pietrenii au primit materiale informative și afișe care subliniază responsabilitatea fiecăruia dintre noi în menținerea unui oraș curat, sănătos și lipsit de poluare. Campania pune accent pe sortarea corectă a deșeurilor – un gest simplu, dar esențial pentru reducerea poluării. La fel de importante sunt evitarea risipei alimentare, diminuarea cantității de deșeuri generate și încurajarea reparării sau refolosirii obiectelor care altfel ar ajunge la groapa de gunoi.

Deșeurile voluminoase – precum mobilierul, covoarele sau saltelele – sunt colectate gratuit de către SC Brantner în cadrul campaniilor anuale. În afara acestor perioade, ridicarea lor se face la cerere, contra cost, de către operatorul de salubritate. Același operator poate ridica, tot contra cost, și resturile provenite din lucrări de construcții, la solicitarea beneficiarului", conform unui comunicat al Poliției Locale Piatra Neamț.

În ce privește deșeurile de mari dimensiuni, acestea pot fi duse direct la cele trei puncte  de colectare: depozitul de pe strada Valea Albă – luni, miercuri și vineri, între orele 08.00–14.00; depozitul de pe strada Mărăței nr. 184 – marți și joi, între orele 08.00–16.00; depozitul de pe strada Ghe. Doja – de luni până vineri, între orele 08.00–14.00. Depozitarea deșeurilor în afara containerelor nu este permisă iar încălcarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei.

FOTO: Poliția Locală Piatra Neamț Facebook

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Categorii

ADMINISTRAȚIE

Bugetul, deblocat în ultimul moment: acord politic după tensiuni majore în coaliție

Criza din coaliția de guvernare pe tema bugetului de...
INFRACȚIONAL

Neamț. Bărbat din Timișești condamnat în Italia la 6 ani de închisoare

Un bărbat din localitatea Timișești a fost reținut de...
ACTUALITATE

Bărbat reținut pentru multiple acuze rutiere

Un bărbat de 32 de ani, din localitatea Tașca,...
ADMINISTRAȚIE

Microbuz electric pentru elevii din Țibucani

Comuna Țibucani face un pas important spre modernizare, odată...
Social Botoșani

Botoșani. O femeie de 90 de ani a rămas fără casă după un incendiu

Un puternic incendiu a afectat locuința unei femei de...
Infracțional Iași

Iași. Cetățeni israelieni cercetați pentru trafic de droguri

Doi cetățeni israelieni, de 26 și 27 de ani,...
FAPT DIVERS

Accident rutier în orașul Târgu Neamț

În data de 18.03.2026, prin apel la 112, la...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   A.J.F.P. Neamt organizează în data...