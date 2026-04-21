Poliția cere ajutor pentru găsirea a doi minori dispăruți dintr-un centru social din Târgu Neamț

de Popa Denisa

Doi minori din Târgu Neamț sunt căutați de polițiști, după ce au plecat dintr-un centru social și nu s-au mai întors.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, sesizarea a fost făcută de un reprezentant al complexului de servicii unde locuiau copiii, care a anunțat că, în data de 20 aprilie, minorii Lazăr Nicolae Iustin și Ciuraru Constantin Cristinel au părăsit centrul și nu au mai revenit.

La momentul dispariției, ambii erau îmbrăcați în haine sport, blugi și geacă și purtau pantofi sport de culoare albă.

Semnalmentele celor doi minori:

Lazăr Nicolae Iustin are aproximativ 1,70 metri înălțime, 70 de kilograme, păr șaten și ochi căprui

Ciuraru Constantin Cristinel are aproximativ 1,65 metri înălțime, 60 de kilograme, păr șaten și ochi căprui

„Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorilor căutați, este rugată să apeleze Serviciul Unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț

