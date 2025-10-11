Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online

Polițiștii nemțeni avertizează asupra numeroaselor scheme de investiții online care promit câștiguri rapide fabuloase, dar de fapt în spatele acestora se ascund infractori care încearcă să obțină acces la datele dumneavoastră personale și în special cele ale conturilor bancare.

“Promisiunile de câștiguri rapide și ușoare sunt, de regulă, înșelătorii. Îndemnăm cetățenii să fie extrem de vigilenți și să nu cadă pradă ofertelor de investiții false promovate pe internet, precum platforma TUX sau alte platforme similare.

Aceste scheme frauduloase sunt răspândite prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Viber, Telegram) și rețele sociale (inclusiv TikTok), folosind tehnici de manipulare emoțională și promisiuni nerealiste de profituri rapide”, precizează IPJ Neamț.

(Despre o astfel de escrocherie financiară puteți (re)citi o anchetă a Mesagerului de Neamț aici)

“Modul de acțiune este următorul:

1️⃣ Persoanele sunt invitate să se alăture unor grupuri de „investiții” pe platforme de mesagerie.

2️⃣ În aceste grupuri, un pretins mentor, coach, consultant financiar sau expert crypto oferă sfaturi despre cum pot fi obținute câștiguri rapide.

3️⃣ Se oferă recompense pentru fiecare nou membru recrutat, ceea ce duce la implicarea prietenilor și a membrilor familiei.

4️⃣ Participanții sunt direcționați către platforme false de investiții, care imită site-uri autentice.

5️⃣ Pentru a câștiga încrederea victimelor, acestea primesc la început mici sume de bani.

6️⃣ Ulterior, li se cer taxe suplimentare, iar fondurile investite nu mai pot fi recuperate”, informează polițiștii.

(Foto – Exemplu de reclamă la o fraudă online)

Dacă aveți semnale sau măcar bănuiala că persoanele cu care discutați online au acces la telefonul, laptopul sau un alt device pe care îl folosiți pe internet, luați imediat măsuri: întrerupeți orice conversație, încercați să ieșiți de pe internet cât de repede puteți, schimbați-vă parolele la tot ceea ce conduce la un acces al datelor dumneavoastră personale și bancare.

“Cum vă puteți proteja?

▪ Evitați grupurile online care promit câștiguri rapide și sigure.

▪ Verificați în prealabil autenticitatea și autorizarea platformelor financiare pe site-ul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

▪ Nu instalați aplicații necunoscute și nu permiteți accesul la distanță pe dispozitivele personale.

▪ Raportați imediat orice activitate suspectă autorităților de poliție.

Dacă ați fost victima unei fraude:

1️⃣ Întrerupeți imediat orice contact cu escrocii.

2️⃣ Nu mai trimiteți bani sub nicio formă.

3️⃣ Raportați incidentul la poliție.

4️⃣ Informați-vă familia și prietenii pentru a preveni alte cazuri de fraudă.

📌 Lista entităților financiare autorizate de CNPF este disponibilă la următorul link:

👉 https://tinyurl.com/2rarcntv

🛡 Fiți vigilenți! Nu investiți bani în platforme neautorizate și nu vă lăsați convinși de promisiuni nerealiste de profituri rapide.

Protejați-vă economiile și împărtășiți acest mesaj cu persoanele apropiate”, conchid polițiștii nemțeni.

